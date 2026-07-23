La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Palacio Nacional durante la tercera revisión formal del TMEC.

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En la Secretaría de Economía parecen estar convencidos del refrán que dice “en el país de los ciegos, el tuerto es el rey”: el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reiteró que México mantiene su ventaja arancelaria para exportar hacia Estados Unidos, en medio de un proceso de revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que se mantiene hermético y tenso.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Palacio Nacional durante la tercera revisión formal del TMEC. Cortesía Secretaría de Economía

Esta semana una delegación de la Embajada Comercial de Estados Unidos, liderada por el líder de ese departamento, Jamieson Greer, visita México para realizar la tercera ronda formal de revisión del T-MEC.

La revisión se realiza después de que Toyota anunció que trasladará su producción de la pickup Tacoma de Tijuana, Baja California, a San Antonio, Texas, en los próximos cuatro años, lo que pone en riesgo 2,500 empleos en la ciudad fronteriza mexicana.

Además, este jueves en Estados Unidos, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para imponer 10% adicional de aranceles a las exportaciones de 60 países que envían productos a la economía más grande del mundo, presuntamente, con prácticas de trabajos forzados.

En respuesta, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, aclaró que el nuevo anuncio mantiene la exención de arancel a exportaciones que cumplan con las reglas del T-MEC.

En este sentido, el funcionario mexicano abundó que 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se mantendrán sin aranceles.

“En síntesis, no vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy, esto se publica porque mañana vence el plazo que tenían para hacerlo. Entonces, ya lo sabíamos, para resumirles: ya estábamos informados por USTR, por el embajador Greer, incluso se le comentó hoy a la presidenta, se le informó con sus detalles”, afirmó Ebrard en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Avances en la reunión

La dependencia informó que además del tema arancelario por trabajo forzado, en la tercera revisión formal, las delegaciones de México y Estados Unidos trabajaron para generar acuerdos en temas como acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia, pero sin dar más detalles.

La política de comunicación de ambos países se ha limitado a presentar información general, sin generar detalles, bajo el argumento de que ambas partes se mantienen “en negociación”.