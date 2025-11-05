Los beneficiarios de los programas de la Secretaría del Bienestar deben prestar atención a los cambios en el calendario de pagos. Lo cierto es que las fechas de pago de noviembre cambiarán, dados los feriados anunciados por el Gobierno.

Los depósitos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2025 cambiarán este mes, a tal punto que la dispersión se coordinará entre el 3 y el 27 de noviembre.

La dependencia federal pidió a las personas beneficiarias estar pendientes del calendario de depósitos y considerar los días feriados del mes, ya que estos podrían modificar las fechas habituales de pago.

¿Cómo se pagan los programas de la Secretaría del Bienestar?

La titular de la Secretaría, Ariadna Montiel Reyes, explicó que los depósitos bancarios se realizan según la letra inicial del primer apellido del derechohabiente, con el propósito de garantizar un proceso ágil y ordenado.

“El pago se efectúa del 3 al 27 de noviembre, de acuerdo con la letra del primer apellido, para ofrecer una atención adecuada” , señaló Montiel, quien también destacó el aumento constante en el número de personas beneficiarias de los Programas de Bienestar.

¿Qué cambios habrá en el calendario de pagos de noviembre?

Durante este mes habrá modificaciones en el calendario tradicional debido a los descansos oficiales.

El lunes 17 de noviembre, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, no habrá operaciones bancarias ni atención en las sucursales del Banco del Bienestar, por lo que los depósitos cercanos a esa fecha podrían reflejarse uno o dos días antes o después, según la institución.

En cambio, el 2 de noviembre (Día de Muertos) no genera cambios, ya que cayó en fin de semana.

Calendario de pagos noviembre-diciembre 2025

A continuación, los detalles del cronograma oficial estipulado por el organismo.

A: lunes 3

B: martes 4

C: miércoles 5

C: jueves 6

D, E, F: viernes 7

G: lunes 10

G: martes 11

H, I, J, K: miércoles 12

L: jueves 13

M: viernes 14

M: martes 18

N, Ñ, O: miércoles 19

P, Q: jueves 20

R: viernes 21

R: lunes 24

S: martes 25

T, U, V: miércoles 26

W, X, Y, Z: jueves 27

¿Qué programas del Bienestar se pagarán en noviembre?

Conoce en detalle los apoyos sociales y económicos que tienen depósito en noviembre.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Apoyo universal para hombres y mujeres de 65 años o más.

Monto: 6,200 pesos bimestrales.

Requisitos: acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

Dirigida a personas con discapacidad permanente.

Monto: 3,200 pesos bimestrales.

Sembrando Vida

Los pagos para sembradoras y sembradores se realizan directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Los beneficiarios pueden consultar más detalles y requisitos en el sitio web oficial de la Secretaría del Bienestar.

