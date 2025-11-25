Tal como acostumbra a llevar a cabo a través de sus canales oficiales de comunicación, el Banco del Bienestar ha dado a conocer un dato de suma importancia para aquellos cuentahabientes del país que hayan tenido inconvenientes con su NIP.

El mensaje que difundió la entidad bancaria a través de su cuenta oficial en X pone el foco en los bloqueos de esta clave y en el paso a paso a seguir para evitar agravar el problema.

¿Qué hacer en caso de que se bloquee el NIP?

El Número de Identificación Personal (NIP) es un código que sirve para identificar a una persona tanto en la banca electrónica y los cajeros automáticos como también en otros sistemas tecnológicos.

¿Qué hacer en caso de problemas con el NIP? (Foto: Archivo).

Esta cifra de 4 dígitos cumple con distintas funciones, y sirve para realizar un gran número de operaciones, como por ejemplo efectuar transacciones o consultar información en línea.

En este contexto, uno de los problemas más frecuentes por los que pueden atravesar los clientes bancarios es el bloqueo de su NIP. Este inconveniente puede desembocar en un problema mayor para quienes reingresen el código equivocado reiteradas veces.

Ante este escenario, desde el Banco del Bienestar han dado a conocer cuáles son los pasos a seguir para evitar agravar este inconveniente.

Según detalla la institución financiera, el sistema r establecerá el NIP bloqueado automáticamente después de 48 horas , por lo que se recomienda no usarlo bloqueado ya que podría generarse un bloqueo permanente.

En caso de que el problema persista, los cuentahabientes deberán acudir a la sucursal más cercana de la entidad financiera.

Atención cuentahabientes del Banco del Bienestar: el beneficio sin NIP que podrán aprovechar en noviembre

Los cuentahabientes mexicanos requieren a la hora de realizar transacciones con sus tarjetas el ingreso correcto de su NIP. Sin embargo, existen distintas operaciones que pueden llevar a cabo sin la necesidad de proporcionarlo.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha brindado detalles al respecto de los tipos de operaciones que pueden completar sin NIP, según informó en la publicación mensual Proteja su dinero.

Montos menores a 300 pesos

Si bien no existe un consenso oficial para establecer un límite a las compras que no requieren NIP, existen comercios distribuidos a lo largo y ancho de todo el país en los que se pueden realizar transacciones de hasta $300 pesos (puede variar la cantidad máxima), en donde el pago pase de manera automática.

Compras con tecnología NFC

La tecnología NFC o (Near Field Communication) no requiere de ingresar ni proporcionar una clave como el NIP ya que este tipo de tecnología permite realizar compras solamente acercando la tarjeta de crédito o débito al lector de la terminal bancaria.

Compras en línea

La utilización de tarjetas en plataformas digitales no requiere proporcionar las 4 cifras del NIP. Sin embargo, será esencial digitar el CVV o código de seguridad de la tarjeta que se compone de 3 dígitos. Los mismos se solicitan principalmente para compras telefónicas o por internet.

Cargos domiciliados

Aquellos cargos que se encuentren cargados a una tarjeta de crédito o débito, como por ejemplo la suscripción a alguna plataforma de streaming, no requiere del ingreso del NIP. No obstante, sí será necesario hacer uso del CVV.