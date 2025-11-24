El Banco del Bienestar da dinero a través de la tarjeta de cobro oficial

El Banco del Bienestar confirmó los montos y las condiciones del apoyo económico destinado a personas con discapacidad permanente. Este beneficio se otorga de manera bimestral, lo que asegura un ingreso constante que contribuye a satisfacer las necesidades básicas y médicas de los beneficiarios.

A continuación, se detallará el funcionamiento del programa, los requisitos para acceder a él y la documentación necesaria.

Fuente: narrativas-spin-mx

¿Quiénes son los beneficiarios de los 19,200 pesos del Banco del Bienestar?

El programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente está destinado a mexicanos de 0 a 64 años que, ya sea por nacimiento o por accidente, sufren alguna discapacidad que restringe su participación en actividades laborales o sociales.

Los beneficiarios reciben un pago de 3,200 pesos cada dos meses, lo que equivale a un total aproximado de 19,200 pesos anuales.

Esta pensión se otorga a través de la Tarjeta del Bienestar, la cual también facilita la realización de compras en comercios afiliados, eliminando la necesidad de visitar una sucursal bancaria.

¿Qué requisitos se necesitan para la pensión de discapacidad?

Para poder acceder a este apoyo económico, los solicitantes deben presentar la siguiente documentación en los Módulos del Bienestar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o credencial del INAPAM)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio reciente

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud

En caso de que el beneficiario no pueda acudir personalmente, un representante autorizado puede realizar el trámite presentando identificación, CURP, comprobante de domicilio y documento que acredite parentesco . Sin el certificado médico, no es posible acceder.

¿Dónde se tramita la pensión por discapacidad?

El registro se lleva a cabo exclusivamente durante las convocatorias oficiales anunciadas por la Secretaría del Bienestar. Es esencial estar atento a las fechas y lugares publicados por los canales oficiales para asegurar la correcta inscripción.

Una vez completado el registro, el beneficiario recibirá la Tarjeta del Bienestar, en la cual se depositarán 3,200 pesos cada dos meses. Em esta línea, es crucial mantener este plástico en un lugar seguro y revisar los calendarios de pago para maximizar el aprovechamiento del beneficio.