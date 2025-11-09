Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 9 de noviembre.

Estas son las efemérides del 9 de noviembre

1934: Nace en Nueva York (EE.UU.) Carl Sagan, astrónomo estadounidense. Será pionero en exobiología y promotor del proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Será conocido por el gran público por la serie televisiva de divulgación científica "Cosmos". (Hace 91 años)

1914: En Viena (Austria), nace Hedwig Eva Maria Kiesler. Será actriz bajo el nombre artístico de Hedy Lamarr, "la mujer más hermosa de la historia del cine", ingeniera de telecomunicaciones e inventora austríaca, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia. En su honor se celebrará cada 9 de noviembre el Día Internacional del Inventor. (Hace 111 años)

1841: En el Palacio de Buckingham, Londres (Reino Unido), nace el que será primer monarca británico de la casa de Windsor, el rey Eduardo VII, que reinará tras la muerte de su madre, la reina Victoria, en enero de 1901 hasta su muerte el 6 de mayo de 1910. Será conocido popularmente como "el Pacificador" al promover las buenas relaciones entre Gran Bretaña y otros países europeos, principalmente con Francia, con quien, en 1904, firmará la "Entente Cordiale" marcando el fin de siglos de conflictos intermitentes entre ambos países. (Hace 184 años)

1970: En Colombey-les-Deux-Églises, Francia, muere Charles De Gaulle, general, político y presidente desde 1958 a 1969. (Hace 55 años)

1953: Fallece en Nueva York (EE.UU.), a los 39 años de edad el escritor y poeta británico Dylan Thomas por una sobredosis de alcohol y abuso de medicinas. (Hace 72 años)

1947: Muere en Madrid, España, Mariano Benlliure, uno de los más famosos escultores españoles del siglo XX. (Hace 78 años)

1940: Fallece en Heckfield (Gran Bretaña) Arthur Neville Chamberlain, político conservador británico y Primer Ministro del Reino Unido del 28 de mayo de 1937 al 10 de mayo de 1940. Su nombre se identifica con la política de apaciguamiento respecto al régimen nazi. (Hace 85 años)

1937: Ramsay MacDonald, líder laborista británico y tres veces jefe de Gobierno, fallece a bordo del crucero Reina del Pacífico, mientras atraviesa el Océano Atlántico de vacaciones, por prescripción médica, rumbo a América del Sur. En junio de 1935 había dejado su cargo por problemas de salud. (Hace 88 años)

La efeméride más importante de este domingo

El evento más importante destacado es el nacimiento de Carl Sagan en 1934, ya que su trabajo como astrónomo y pionero en exobiología, así como su promoción del proyecto SETI, ha tenido un impacto significativo en la búsqueda de inteligencia extraterrestre y en la divulgación científica a través de su serie "Cosmos".