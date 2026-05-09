Grupo Posadas informó que concretó la venta del hotel y los inmuebles ubicados en Paseo de la Reforma 80, Atenas 47 y Atenas 44, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, a FIBRA SOMA, aunque continuará operando el inmueble bajo las mismas marcas con las que ha trabajado hasta ahora. La empresa detalló que la transacción se realizó el 8 de mayo de 2026 mediante un Contrato de Compraventa de Activos a favor de Banco Multiva, en su carácter de fiduciario del fideicomiso CIB/4275 de FIBRA SOMA. La operación ocurrió en un contexto en el que las fibras inmobiliarias y los grupos hoteleros han reforzado estrategias para monetizar activos y expandir portafolios en corredores corporativos y turísticos de alta demanda en la capital del país. De acuerdo con el comunicado enviado al mercado, Posadas seguirá operando el hotel bajo las mismas marcas, pese al cambio de propiedad de los inmuebles y activos relacionados. Este tipo de operaciones se ha vuelto más frecuente en el sector hotelero, ya que permite a las empresas liberar capital, fortalecer liquidez y mantener presencia operativa en ubicaciones estratégicas sin perder participación en el negocio hotelero. La zona de Paseo de la Reforma y la colonia Juárez se ha consolidado como uno de los principales corredores corporativos y turísticos de la Ciudad de México, impulsado por la recuperación del turismo de negocios y el crecimiento de visitantes internacionales. La venta también ocurrió mientras Grupo Posadas mantiene una estrategia de expansión agresiva en el país. La compañía anunció previamente que invertirá MXN$ 15 mil millones este año para fortalecer su portafolio, ampliar su oferta de marcas y aumentar su capacidad operativa ante el crecimiento de visitantes que recibe México y el impulso esperado por el Mundial de futbol. Además, la empresa proyectó la apertura de más de 30 nuevos hoteles en el país, con lo que busca fortalecer su presencia en destinos turísticos y urbanos de alta demanda.