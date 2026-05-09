El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Guerrero a las 05.51 horas este jueves, 7 de mayo de 2026. Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 68 km al sureste de San Marcos, con una profundidad de 8.7 kilómetros, latitud de 16.222° y una longitud de -99.165°. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Protección Civil informó hoy recomendaciones ante sismos: conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas, no usar elevadores y, al finalizar, evacuar por rutas señalizadas y revisar gas y electricidad.