En el transcurso de este viernes, 8 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Oaxaca a las 17.44 horas y ha tenido una magnitud de 4.6 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 20 km al norte de Unión Hidalgo, con una profundidad de 96.7 kilómetros, latitud de 16.652° y una longitud de -94.857°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada. Protección Civil informó hoy recomendaciones ante sismos: conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas, no usar elevadores y, al finalizar, evacuar por rutas señalizadas y revisar gas y electricidad.