El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.4 ocasionado en Chiapas a las 16.56 horas este viernes, 8 de mayo de 2026. Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 59 km al sur de Tonalá, con una profundidad de 62.9 kilómetros, latitud de 15.55° y una longitud de -93.801°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. Autoridades de Protección Civil recomiendan, ante un sismo, mantener la calma: agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. En la calle, buscar áreas abiertas; si conduce, orillarse y detenerse. Tras el movimiento, se pide revisar lesiones y posibles fugas, cortar gas y luz solo si es seguro y evacuar por escaleras. Se anticipan réplicas: comunicarse por mensajes y seguir instrucciones oficiales verificadas.