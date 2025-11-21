Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 21 de noviembre.

Estas son las efemérides del 21 de noviembre

1898: En Lessines, Bélgica, nace René Magritte, pintor surrealista belga. (Hace 127 años)

1694: Nace en París (Francia) el que será una de las más grandes figuras del siglo de las luces, François Marie Arouet, más conocido como Voltaire, filósofo que será la conciencia de su tiempo y luchará contra la injusticia y el terror del sistema imperante y, por tanto, será uno de los máximos representantes de la Ilustración. Su agnosticismo racionalista y espíritu independiente le llevará a atacar todo aquello alejado de la razón y no sometido a la reflexión y el análisis. Herederos de su pensamiento serán filósofos tan conocidos como Kant, Hegel o Marx. (Hace 331 años)

1916: En su Palacio de Viena (Austria), fallece Francisco José I de Habsburgo-Lorena, último emperador de Austria y rey de Hungría. (Hace 109 años)

1874: Muere en Roma (Italia), el pintor y grabador español, Mariano Fortuny, caracterizado por escenas costumbristas de gran luminosidad. (Hace 151 años)

1695: Fallece en Londres, Henry Purcell, compositor inglés de semióperas y cantatas, perteneciente al Barroco. Tal vez, su obra más conocida sea "King Arthur", de 1691. (Hace 330 años)

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante es el nacimiento de Voltaire en 1694, ya que su pensamiento crítico y su lucha contra la injusticia lo convierten en una figura clave de la Ilustración, influyendo en filósofos posteriores y sentando las bases del pensamiento moderno.