Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 6 de marzo. 1927: Nace en Aracataca (Colombia), el escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel en 1982. Su obra más conocida tal vez sea "Cien años de soledad". (Hace 99 años) 1492: En Valencia, España, viene al mundo Juan Luis Vives, que será uno de los más grandes filósofos y humanistas del Renacimiento europeo. De origen judío, tendrá que abandonar su patria. Será la primera persona en poner en práctica un servicio organizado de "asistencia social" dirigido a las clases más necesitadas de la sociedad. (Hace 534 años) 1475: Nace en Caprese (Italia) el pintor, escultor, arquitecto y genio del Renacimiento italiano, Michelangelo Buonarotti. Su obra estará caracterizada por el profundo estudio y conocimiento de la figura humana. (Hace 551 años) 1405: En la localidad española de Toro, nace el que será Juan II, rey de Castilla y de León y padre de la reina Isabel la Católica. A su muerte en el año 1453, le sucederá en el trono su hijo Enrique IV de Castilla. (Hace 621 años) 1900: Fallece en Stuttgart (Alemania) el ingeniero Gottlieb Wilhelm Daimler, uno de los pioneros de la industria automovilística mundial. (Hace 126 años) 1888: Fallece en Boston (EE.UU.) la escritora estadounidense Louise May Alcott, famosa por su novela "Mujercitas", basada en su vida y publicada en 1868. (Hace 138 años) 1836: Durante la noche del 5 al 6, el mítico Davy Crockett encuentra la muerte junto a otros 182 soldados tejanos mientras defienden la fortaleza de "El Álamo" en Texas (EE.UU.), después de 13 días de asedio por parte de las tropas mejicanas comandadas por el general Santa Ana. Por su valentía a no entregarse, este episodio será para los norteamericanos, un símbolo perdurable de heroísmo y sacrificio. (Hace 190 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Gabriel García Márquez en 1927, ya que su obra "Cien años de soledad" ha tenido un impacto significativo en la literatura mundial y le valió el Premio Nobel en 1982, consolidándolo como una figura clave del realismo mágico y la narrativa contemporánea.