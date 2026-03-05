Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 5 de marzo. 1697: Nace en Venecia (Italia), Gianbattista Tiepolo, pintor barroco italiano. (Hace 329 años) 1512: En Rupelmonde (Holanda), nace Gerardo Mercator, cartógrafo y geógrafo holandés. Concebirá una nueva proyección para su uso en los mapas siendo lo novedoso que las líneas de longitud serán paralelas, lo cual facilitará la navegación por mar al poderse marcar las direcciones de las brújulas en líneas rectas. (Hace 514 años) 1133: Nace en Le Mans, Francia, Enrique II que será rey de Inglaterra desde 1154 hasta su muerte en 1189. Será el primer monarca de la Casa de Anjou o Plantagenet y reformará ampliamente la administración de su reino y será uno de los soberanos europeos más poderosos de su época. Se casará en 1152 con Leonor de Aquitania. (Hace 893 años) 2013: El Gobierno venezolano anuncia en Caracas la muerte del presidende Hugo Chávez, de 58 años, por complicaciones médicas tras su última operación de cáncer. Desde que le fue detectado un tumor, en junio de 2011, el caudillo bolivariano que gobernaba desde 1999 había sido operado en cuatro ocasiones. El mandatario designó como sucesor a Nicolás Maduro, que convocará nuevas elecciones en 30 días. (Hace 13 años) 1953: Fallece en Moscú, Joseph Stalin, cruel dictador y líder de la Unión Soviética desde 1924. Durante su mandato promulgó un programa económico que acabó con millones de campesinos. En 1934, inició la depuración de oponentes políticos sospechosos, eliminando a varios miles de ellos. Tan sólo 3 años después de su muerte, el líder soviético Nikita Kruschev denunciará los crímenes de Stalin y el culto a su personalidad en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. (Hace 73 años) 1827: En Como (Italia), fallece el físico italiano, inventor de la pila eléctrica en 1800, Alessandro Volta. (Hace 199 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Enrique II en 1133, ya que se convirtió en rey de Inglaterra y reformó la administración de su reino, consolidándose como uno de los monarcas más poderosos de su tiempo. Su matrimonio con Leonor de Aquitania también tuvo un impacto significativo en la historia europea.