Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 15 de febrero en nuestro país y en el mundo. 1910: En Varsovia, Polonia, nace Irena Sendler, enfermera que durante la ocupación alemana de su país, salvará a 2.500 judíos niños del Gueto de Varsovia, de morir en los campos de exterminio nazis. (Hace 116 años) 1874: Nace en Kilkea (Irlanda) el explorador polar británico Ernest Henry Shackleton. Será reconocido por sus viajes a las regiones polares, siendo uno de los pioneros en la exploración antártica. Shackleton realizará varias expediciones al polo sur tratando de cruzar la Antártida de un extremo a otro pasando por el polo, pero jamás lo logrará. (Hace 152 años) 1710: Nace en Saint-Germain-en-Laye, Francia, Luis XV de Borbón, conocido como el "Bien Amado". (Hace 316 años) 1564: Nace en Pisa el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano renacentista Galileo Galilei, considerado "padre de la moderna astronomía". Entre sus logros se contarán la mejora del telescopio como tal, numerosas observaciones astronómicas, la ley del movimiento uniformemente acelerado y la defensa de las ideas de copernicanas. (Hace 462 años) 1905: Muere en Crawfordsville (EE.UU.) el abogado y escritor estadounidense de novelas históricas, Lewis Wallace, autor de "Ben-Hur", novela publicada por vez primera en 1880 y llevada al cine en varias ocasiones. (Hace 121 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Irena Sendler en 1910, ya que su valentía y determinación durante la ocupación alemana le permitieron salvar a 2.500 niños judíos del Gueto de Varsovia, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y humanidad frente a la barbarie del Holocausto.