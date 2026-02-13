La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió a favor de los padres trabajadores al consolidar el derecho a una licencia de paternidad de hasta tres meses, equiparándola con la maternidad y reconociendo la corresponsabilidad en la crianza. Este criterio se reforzó en mayo de 2025, cuando la Suprema Corte falló e invalidó normas que limitaban la licencia de paternidad a solo 10 días, al concluir que esas diferencias “son desproporcionales” y cargan el cuidado infantil casi exclusivamente en las madres. Desde 2021, la SCJN marcó un precedente al otorgar a sus trabajadores licencias de paternidad por tres meses con sueldo íntegro, al considerar que “combatir la desigualdad estructural que sufren las mujeres debe hacerse desde casa, trabajo, sociedad y Estado”. La SCJN afirmó que la ampliación de la licencia de paternidad es fundamental para romper estereotipos que asignan a las mujeres la crianza como su principal responsabilidad, lo que genera cargas de trabajo no remunerado que obstaculizan su desarrollo profesional. De acuerdo con el Tribunal, alcanzar una crianza compartida “sienta las bases para una mayor igualdad de género en el hogar y en la sociedad”, beneficiando tanto a mujeres como a hombres en sus trayectorias laborales. La Suprema Corte enfatizó que estas licencias modifican el entorno laboral, dado que disminuyen la discriminación en la contratación de mujeres debido al temor a ausencias prolongadas por maternidad. El Máximo Tribunal indicó que la corresponsabilidad parental ayuda a reducir la brecha salarial de género y refuerza el compromiso institucional de promover “más mujeres, en más y mejores puestos”. Las resoluciones de la SCJN establecen que las