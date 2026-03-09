Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 9 de marzo. 1943: Nace en Chicago (EE.UU.) el maestro ajedrecista Bobby Fischer, que conquistará el título de campeón del mundo de ajedrez en 1972 al destronar al soviético Boris Spasski, en plena guerra fría entre Estados Unidos y la URSS. (Hace 83 años) 1934: En Klúshino, actual Rusia, nace Yuri Gagarin, que el 12 de abril de 1961 se convertirá en el primer ser humano que surque el espacio a bordo de la nave Vostok 1. Fallecerá el 27 de marzo de 1968 cuando el avión MiG-15 que pilotará durante un vuelo rutinario se estrelle cerca de Moscú. (Hace 92 años) 1911: En Vilna, Lituania, nace Clara Rockmore, estudiosa del violín a la que una enfermedad osea obligará a abandonar este instrumento. Para lograr su sueño de ser una gran artista se especializará en el Theremin, instrumento que no hay que tocar de manera física ya que funciona a través de las ondas del aire. Por este hecho pasará a ser conocida como la gran precursora de la música electrónica. (Hace 115 años) 1454: En la ciudad italiana de Florencia, nace Americo Vespucio navegante italiano que trabajará al servicio del reino de Portugal y de la Corona de Castilla. Será el primero en comprender que las tierras descubiertas por Colón conforman un nuevo continente, por ello y en su honor, el cartógrafo Waldseemüller utilizará el nombre de "América" en su mapa de 1507. (Hace 572 años) 1992: En Jerusalén (Israel), muere Menájem Beguín, ex primer ministro de dicho país. (Hace 34 años) 1851: En Copenhague, Dinamarca, muere Hans Christian Oersted, físico danés, estudioso y descubridor del electromagnetismo al comprobar como se desviaba la aguja de una brújula en las proximidades de un hilo conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. (Hace 175 años) 1661: Muere en Vicennes (Francia) Giulio Mazarino, también conocido como el cardenal Jules Mazarin. Político y religioso que controló el gobierno francés mientras Luis XIV fue menor de edad. Ayudó a convertir a Francia en la potencia predominante en Europa. (Hace 365 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Bobby Fischer en 1943, ya que se convirtió en el campeón del mundo de ajedrez en 1972 al vencer al soviético Boris Spasski, un hecho significativo en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, simbolizando no solo un triunfo deportivo, sino también un enfrentamiento ideológico.