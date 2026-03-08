Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 8 de marzo en nuestro país y en el mundo. 1886: En la ciudad de Norwalk (Estados Unidos) nace Edward Calvin Kendall, bioquímico norteamericano que en 1919 aislará la tiroxina, hormona de la glándula tiroides. En 1927 será sintetizada en laboratorio. En 1950 logrará el Premio Nobel de Medicina, por el aislamiento de la cortisona, hormona de la corteza suprarrenal, su estructura y sus efectos biológicos en el tratamiento de la artritis. (Hace 140 años) 1714: Nace en Weimar (Alemania) Carl Philipp Emanuel Bach, músico y compositor alemán, fundador del estilo clásico y uno de los compositores más importantes del periodo galante y quinto de los siete hijos de Johann S. Bach. (Hace 312 años) 1942: Fallece en Nueva York, Estados Unidos, el ajedrecista cubano y campeón mundial de ajedrez de 1921 a 1927, José Raúl Capablanca. Genio precoz en este deporte, fue apodado "el Mozart del ajedrez"; por ser imbencilbe en su mejor época, se le llamó "la máquina del ajedrez". (Hace 84 años) 1869: En París (Francia) fallece Hector Berlioz, compositor romántico francés, que está considerado como padre de la estructura de la orquesta moderna. Su "Sinfonía fantástica" tal vez se uno de sus más notables trabajos. (Hace 157 años) 1844: Fallece en Estocolmo el rey de Suecia y Noruega Carlos XIV, fundador de la dinastía Bernadotte. Le sucede en el trono su hijo Oscar I. (Hace 182 años) 1702: Fallece en Hampton Court el rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, Guillermo III de Orange. Le sucede Ana Estuardo, hija protestante del rey católico Jacobo II. (Hace 324 años) 1126: Muere en Saldaña, actual España, doña Urraca, reina de Castilla y León, cuyo carácter y determinación en un mundo predominantemente masculino, le hicieron manejar a la perfección la situación creada tras la muerte de su hermanastro Sancho en 1108 para que su padre, Alfonso VI, sin más descendientes varones, reúniera a los nobles del reino en Toledo para comunicarles que ella era la elegida para sucederle. De este modo, a la muerte de su padre en 1109, ocupó el trono hasta el día de hoy. (Hace 900 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Edward Calvin Kendall en 1886, ya que su trabajo en bioquímica condujo al aislamiento de la cortisona, lo que revolucionó el tratamiento de la artritis y le valió el Premio Nobel de Medicina en 1950.