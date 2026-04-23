Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 23 de abril. 1891: En Sontsovka, actual Ucrania, antes imperio ruso, nace el que será gran compositor y pianista ruso, Serguéi Prokófiev. Aunque una de sus obras más conocidas sea "Pedro y el lobo", cuenta con varios ballets, conciertos para piano, sinfonías e incluso alguna ópera. Fallecerá en Moscú el 5 de marzo de 1953. (Hace 135 años) 1858: En la localidad alemana de Kiel, nace Max Planck, que devendrá en físico y se le considerará como el fundador de la teoría cuántica. En 1918 será galardonado con el Premio Nobel de Física precisamente por la creación de la mecánica cuántica. (Hace 168 años) 1857: Nace en Nápoles (Italia) Ruggero Leoncavallo, compositor italiano, que será uno de los principales exponentes del verismo (realismo) en la ópera como reacción frente al romanticismo dominante de su época. (Hace 169 años) 1775: Nace en Londres (Gran Bretaña) William Turner, que será pintor inglés paisajista con técnica preimpresionista. (Hace 251 años) 1185: Nace en la ciudad portuguesa de Coimbra Alfonso II de Borgoña, que será el tercer rey de Portugal, desde 1212 hasta su muerte en 1223. No continuará la política belicista de sus predecesores sino que buscará la consolidación interna de su país. (Hace 841 años) 2007: Muere en Moscú (Rusia) Boris Yeltsin, que fue presidente de Rusia entre 1990 y 1999 y el primero en ser elegido democráticamente. En esa década, llevó a su país a una transición política y económica. (Hace 19 años) 1616: Fallece en Córdoba (España) el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador hispano peruano. Su obra más conocida "Comentarios Reales de los Incas" narra la historia, cultura y costumbres de los Incas y otros pueblos del antiguo Perú. (Hace 410 años) 1616: Fallece en España, el genial escritor Miguel de Cervantes Saavedra, autor, entre otras, de la universal obra "Don Quijote de la Mancha", "Novelas ejemplares", "La Galatea" y "Los trabajos de Persiles y Sigismunda". (Hace 410 años) 1616: En Inglaterra fallece, según el calendario juliano vigente entonces, el "Cisne de Avon", William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés autor de conocidas obras de gran éxito. Por el calendario gregoriano la fecha real será el 3 de mayo de 1616. (Hace 410 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Max Planck en 1858, ya que es considerado el fundador de la teoría cuántica, una revolución en la física que transformó nuestra comprensión del universo. Su trabajo le valió el Premio Nobel de Física en 1918, marcando un hito en la ciencia moderna.