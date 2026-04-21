Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 21 de abril, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales. 1926: Nace en Londres la que reinará sobre el Reino Unido como Isabel II, que subirá al trono en 1952 a los 25 años de edad. (Hace 100 años) 1864: En Erfurt, Alemania, nace Max Weber, filósofo, economista, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno, antipositivista, de la sociología y la administración pública. (Hace 162 años) 1816: En Thorton, Yorkshire (Inglaterra), viene al mundo la escritora Charlotte Brontë, autora de "Jane Eyre". En 1855, estando embarazada, morirá de tuberculosis al igual que murieron sus hermanas. (Hace 210 años) 2025: En Ciudad del Vaticano fallece de un ictus el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, primer Papa latinoamericano desde el 13 de marzo de 2013 y un Papa magnífico y sencillo que clamó sin éxito por un trato más humano hacia los refugiados y al que le faltó tiempo y valentía para hacer más reformas. (Hace 1 año) 2010: Fallece en Barcelona, España, el presidente de honor del Comité Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch que lo presidió desde 1980 hasta 2001, años en los que el olimpismo pasó a brillar con luz propia al lograr que todas las ciudades del mundo quisieran organizar el evento al conseguir hacer rentables a las sedes de los Juegos Olímpicos. (Hace 16 años) 1946: Muere en Firle, Reino Unido, John Maynard Keynes, economista británico, teórico del capitalismo y uno de los principales fundadores de la macroeconomía moderna. (Hace 80 años) 1918: Manfred von Richthofen, el barón rojo, piloto alemán mítico de la I Guerra Mundial con 80 derribos, resulta derribado en combate y muere en los alrededores de Amiens, en Francia. (Hace 108 años) 1910: Fallece en Redding (EE.UU.) Mark Twain, humorista y escritor estadounidense autor de "Las Aventuras de Tom Sawyer" y "Las Aventuras de Huckleberry Finn". (Hace 116 años) 1699: Muere en París, Francia, Jean Louis Racine, dramaturgo francés, considerado el mejor escritor de teatro clásico de su país. Se ganó un lugar entre los escritores más famosos de la época, como Molière o Pierre Corneille. Entre sus obras, destacar seis grandes tragedias, adaptaciones de obras griegas y romanas: "Andrómaca", "Británico", "Berenice", "Mitrídates", "Ifigenia en Áulide" y "Fedra". (Hace 327 años) El evento más importante es el nacimiento de Isabel II en 1926, ya que su reinado, que comenzó en 1952, marcó una era significativa en la historia del Reino Unido y tuvo un impacto duradero en la monarquía y la política británica.