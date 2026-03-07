Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 7 de marzo. 1875: En Liboure, Francia, nace el compositor Maurice Ravel, autor del famoso "Bolero" que llevará su nombre. (Hace 151 años) 1872: Nace en Amersfoort (Holanda) Pieter Cornelis Mondriaan, conocido como Piet Mondrian, pintor vanguardista holandés. Evolucionará desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción, de la cual será pionero junto a los rusos Vasily Kandinsky y Kasimir Malevich. (Hace 154 años) 1765: En la Borgoña francesa nace Joseph-Nicéphore Niépce, que será químico y litógrafo e inventará junto a Daguerre, la fotografía. En 1826 logrará fijar una imagen permanente del patio de su casa. Para realizarla utilizará una plancha de peltre recubierto de Betún de Judea. (Hace 261 años) 1274: Muere en Fossanova (Italia) Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo medieval, máximo representante de la tradición escolástica y promotor de la teología natural además de padre de la Escuela Tomista de filosofía. Autor de "Summa Theologica", entre otras importantes obras. (Hace 752 años) 161: Víctima de unas fiebres, fallece en Lorium, localidad cercana a Roma (actual Italia), el emperador Antonino Pío que gobernó el Imperio romano de 138 a 161. Llegó al gobierno tras haber demostrado su capacidad en diversos cargos. Su mandato significó un periodo de paz y estabilidad en todo el imperio, que sólo se vió perturbada en Britania por algún ataque de los brigantes, lo que obligó a construir el Muro de los Antoninos. Le sucederá su hijo adoptivo Marco Aurelio. (Hace 1865 años) El evento más importante es el nacimiento de Joseph-Nicéphore Niépce en 1765, ya que su invención de la fotografía marcó un hito en la historia de la imagen y la comunicación visual, transformando la forma en que capturamos y recordamos momentos.