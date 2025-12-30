El Gobierno de México lo ha hecho oficial y anunció la noticia más esperada por los alumnos de todo el país que buscan recibir una asistencia económica para afrontar los gastos de sus estudios.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del territorio azteca confirmó que a partir de enero darán inicio a un proceso fundamental para ver acreditado el dinero de uno de los apoyos más solicitados del país: la beca Gertrudis Bocanegra.

Según difundió la SEP a través de sus canales oficiales, se les depositará a los beneficiarios un total de 1,900 pesos a través de sus cuentas del Banco del Bienestar, por lo que es fundamental que recojan sus plásticos en los tiempos estipulados por la entidad.

El Gobierno de México depositará 1,900 pesos a todos los jóvenes de hasta 29 años que se encuentren inscritos en la Beca Gertrudis Bocanegra. (Foto: Archivo).

¿A quiénes está dirigida la Beca Gertrudis Bocanegra?

La administración de Claudia Sheinbaum ha lanzado la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a más de 80,000 estudiantes de Educación Superior del estado de Michoacán.

Este apoyo financiero, que otorga un total de 1,900 pesos bimestrales, forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La meta con la cual se ha lanzado esta asistencia es para contribuir con la comunidad estudiantil en gastos de transporte público. El objetivo se centra en evitar que este costo se convierta en un obstáculo para continuar su formación profesional.

La inversión social que el Gobierno de México destinará a la Beca Gertrudis Bocanegra ascenderá a más de 769 millones de pesos.

La beca #GertrudisBocanegra, del #PlanMichoacán, está dirigida a estudiantes de #EducaciónSuperior, de hasta 29 años, y brinda un apoyo bimestral de $1,900 pesos para acompañar su traslado a la universidad. 🪙🚎



Un respaldo impulsado por la presidenta @Claudiashein que permite a… pic.twitter.com/0AeRLXHl0X — SEP México (@SEP_mx) December 27, 2025

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Beca Gertrudis Bocanegra?

Aquellos alumnos interesados en acceder a este apoyo financiero y así poder cubrir gastos del transporte, deberán cumplir con una serie de requisitos: