La medida afectará tanto a comercios como a plataformas tecnológicas que procesan transferencias electrónicas.

A partir de enero de 2026, los clientes de bancos en México enfrentarán un cambio significativo en la forma de realizar sus operaciones. Las instituciones financieras tendrán la facultad de detener transferencias electrónicas que superen ciertos límites personalizados, una medida impulsada por las autoridades para combatir el alarmante aumento de fraudes cibernéticos en el sistema financiero del país.

El Monto Transaccional del Usuario permitirá establecer topes personalizados para transferencias digitales, reemplazando los límites generales que aplicaban hasta ahora las instituciones financieras. Fuente: Shutterstock.

¿Qué es el Monto Transaccional del Usuario y por qué afectará tus operaciones?

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) representa un sistema de límites financieros personalizados que cada cuenta bancaria deberá tener configurado. A diferencia de los topes generales que los bancos establecían anteriormente, este mecanismo permite que cada persona determine el monto máximo que puede transferir en sus operaciones digitales.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores implementó esta herramienta como parte de un plan integral contra el fraude, que comenzó su fase de transición desde octubre del año pasado. Cualquier movimiento que rebase el límite establecido por el usuario podrá ser bloqueado automáticamente o requerirá pasos adicionales de verificación, dependiendo de las políticas de cada institución.

Cómo configurar tu límite en minutos para evitar bloqueos

Cada banco habilitó opciones específicas dentro de sus aplicaciones móviles para que los clientes establezcan su MTU. El proceso generalmente requiere ingresar en el menú de configuración o ajustes de la app, localizar la sección de límites de operaciones y definir el monto máximo deseado para transferencias.

Los expertos recomiendan analizar el patrón de gastos mensual antes de fijar este límite, considerando pagos recurrentes como rentas, servicios o compras importantes. Establecer un monto demasiado bajo podría generar rechazos constantes en operaciones legítimas, mientras que uno excesivamente alto podría no cumplir su función preventiva ante posibles ataques.

Es fundamental mantener activas las notificaciones bancarias y los métodos de autenticación biométrica, ya que estos elementos funcionan en conjunto con el MTU para crear múltiples capas de seguridad que dificultan la acción de delincuentes cibernéticos.

Operaciones inusuales, intentos de suplantación de identidad y movimientos que no coincidan con el historial del cliente podrán activar alertas automáticas y la detención temporal de las transacciones. Fuente: Shutterstock.

Las conductas sospechosas que activarán las alarmas bancarias

Las instituciones financieras definieron una serie de comportamientos que el sistema identificará como potencialmente fraudulentos. Entre estos patrones destacan los intentos de suplantación de identidad, el uso de credenciales robadas y las operaciones que presentan características inusuales respecto al historial del usuario.

Los bancos también vigilarán indicios de software malicioso que altere el funcionamiento normal de las aplicaciones, así como movimientos que sugieran el uso indebido de información confidencial por parte de empleados internos. La falsificación de documentos y los esquemas de phishing que imitan comunicaciones oficiales de las entidades también forman parte del catálogo de actividades bajo monitoreo.