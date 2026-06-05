Ambos países exigen que los visitantes presenten un pasaporte válido al momento de ingresar al país. Sin embargo, las condiciones específicas pueden variar, por lo que resulta clave conocerlas antes de comprar boletos o planificar un viaje.

Para quienes planean viajar a Centroamérica próximamente, revisar la fecha de vencimiento de su documento de viaje resulta una tarea indispensable. En algunos casos, no cumplir con el plazo mínimo exigido puede derivar en la negativa de embarque por parte de las aerolíneas o en el rechazo al momento de realizar los controles migratorios.

Tanto Costa Rica como Panamá exigen que los visitantes presenten un pasaporte válido al momento de ingresar al país. Sin embargo, las condiciones específicas pueden variar, por lo que resulta clave conocerlas antes de comprar boletos o planificar un viaje.

Atención: este es el requisito del pasaporte que Costa Rica exige a los viajeros sin excepción

Costa Rica solicita que todos los visitantes extranjeros ingresen con un pasaporte válido durante toda su estancia en el país. Además, los turistas deben contar con un boleto que demuestre su salida del territorio costarricense dentro del plazo permitido.

Las autoridades migratorias pueden requerir documentación adicional para comprobar el propósito del viaje y los medios económicos suficientes para cubrir la permanencia en el país.

Si bien la normativa oficial no exige expresamente una vigencia mínima de seis meses, especialistas en viajes recomiendan cumplir con ese margen para evitar problemas con algunas aerolíneas internacionales. Por este motivo, antes de viajar conviene verificar que el documento se encuentre vigente y en buen estado, ya que cualquier irregularidad podría complicar el ingreso.

Panamá endurece los controles y exige una vigencia mínima

A diferencia de Costa Rica, Panamá establece un requisito más estricto respecto al pasaporte. Los viajeros deben contar con una vigencia mínima de tres meses a partir de la fecha de ingreso al país. Esta condición es obligatoria para los visitantes internacionales y forma parte de los controles migratorios aplicados en los aeropuertos y puntos fronterizos.

Las autoridades también pueden solicitar comprobantes de solvencia económica y un boleto de salida que acredite la intención de abandonar el país dentro del período autorizado.

Ambos países exigen que los visitantes presenten un pasaporte válido al momento de ingresar al país. Sin embargo, las condiciones específicas pueden variar, por lo que resulta clave conocerlas antes de comprar boletos o planificar un viaje. ChatGPT

En caso de no cumplir con estas condiciones, los pasajeros corren el riesgo de ser impedidos de abordar o de recibir una negativa de ingreso al llegar a territorio panameño.

Qué debes tener en cuenta antes de viajar a Costa Rica o Panamá

Los expertos recomiendan revisar el pasaporte con suficiente anticipación para confirmar que la fecha de vencimiento no represente un obstáculo para el viaje.

También es importante consultar los requisitos migratorios actualizados en los portales oficiales de cada país, ya que las disposiciones pueden modificarse según las necesidades de control fronterizo.

Además de la vigencia del documento, los viajeros deben asegurarse de contar con boletos de salida, reservas de alojamiento y cualquier otro comprobante que pueda ser solicitado por las autoridades. Cumplir con estos requisitos permitirá evitar contratiempos y garantizar un ingreso más ágil tanto a Costa Rica como a Panamá durante 2026.