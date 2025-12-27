El Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible emitieron un aviso importante para todos los habitantes de Edomex para que tengan cuidado y consciencia sobre la contaminación del aire que afecta al estado.

Las autoridades gubernamentales estatales activaron la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica en dos zonas claves del estado: “Continúan altos los niveles de partículas, se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental“, indició Control de la Contaminación Atmosférica, DGPCCA de Edomex.

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

"Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en el Estado de México. Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables", Informó Medio Ambiente.

Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables. Edomex

Medidas de salud y recomendaciones para la población durante la Fase 1

Ante la activación de la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas PM10 y PM2.5, las autoridades estatales llamaron a la población a reducir la exposición al aire contaminado, especialmente en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. A través de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA), se pidió mantenerse informados de manera permanente sobre la calidad del aire.

“ A las personas sensibles, se les recomienda reducir las actividades físicas (moderadas y vigorosas) al aire libre ”, señala el aviso oficial, el cual también enfatiza la importancia de atender cualquier síntoma respiratorio de manera oportuna.

Cuidado con tu salud

Recomendaciones clave para la población:

Mantenerse informados en el sitio oficial: https://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire

Reducir actividades físicas al aire libre.

Usar mascarillas KN95 o cubrebocas al salir, especialmente menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Permanecer en espacios cerrados ante molestias en ojos, nariz o garganta.

Acudir al médico si los síntomas persisten.

Evitar fumar o usar vapeadores, sobre todo en lugares cerrados.

No realizar fogatas ni quemar basura o residuos.

Reportar incendios o fugas de gas de inmediato.

Acciones que implementa el gobierno estatal para reducir la contaminación

El Gobierno del Estado de México informó que, de manera paralela, se activaron medidas operativas y de vigilancia para contener la acumulación de contaminantes en el aire. Estas acciones incluyen campañas de información, inspecciones ambientales y control de fuentes emisoras.

Entre las medidas anunciadas, destaca que las autoridades “intensificarán la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales”, además de reforzar la supervisión para evitar la quema de residuos y el uso indebido de materiales contaminantes.

Medidas a cargo del gobierno:

Difusión permanente de recomendaciones de salud vía la RAMA.

Vigilancia para evitar fogatas y quema de residuos.

Campañas para detectar y reportar fugas de gas L.P.

Promoción del uso compartido del automóvil y transporte público.

Recomendaciones para cargar gasolina antes del mediodía o después de las 17:00 horas.

Programación de actividades de pintado y pavimentación fuera de horas críticas.

Sanción a vehículos ostensiblemente contaminantes o sin verificación.

Atención prioritaria a denuncias ciudadanas por emisiones contaminantes.

Grupos vulnerables ante la mala calidad del aire

Las autoridades competentes subrayaron que ciertos sectores de la población enfrentan mayor riesgo ante la exposición a partículas PM10 y PM2.5, por lo que requieren atención especial durante esta fase de contingencia. “Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables”, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Niños y adultos mayores

Grupos considerados vulnerables:

Niñas y niños.

Adultos mayores.

Personas con asma, bronquitis u otras enfermedades respiratorias.

Personas con padecimientos cardiovasculares.

Mujeres embarazadas.

El Gobierno del Estado de México reiteró que estas medidas buscan proteger la salud de la población y reducir riesgos mientras se mantienen altos los niveles de contaminación. Las autoridades de Edomex hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para cumplir las recomendaciones y reportar cualquier situación que contribuya al deterioro de la calidad del aire.