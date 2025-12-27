En esta noticia
El Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible emitieron un aviso importante para todos los habitantes de Edomex para que tengan cuidado y consciencia sobre la contaminación del aire que afecta al estado.
Las autoridades gubernamentales estatales activaron la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica en dos zonas claves del estado: “Continúan altos los niveles de partículas, se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental“, indició Control de la Contaminación Atmosférica, DGPCCA de Edomex.
- Zona Metropolitana del Valle de Toluca
- Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco
"Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en el Estado de México. Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables", Informó Medio Ambiente.
Medidas de salud y recomendaciones para la población durante la Fase 1
Ante la activación de la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas PM10 y PM2.5, las autoridades estatales llamaron a la población a reducir la exposición al aire contaminado, especialmente en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. A través de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA), se pidió mantenerse informados de manera permanente sobre la calidad del aire.
“A las personas sensibles, se les recomienda reducir las actividades físicas (moderadas y vigorosas) al aire libre”, señala el aviso oficial, el cual también enfatiza la importancia de atender cualquier síntoma respiratorio de manera oportuna.
Recomendaciones clave para la población:
- Mantenerse informados en el sitio oficial: https://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire
- Reducir actividades físicas al aire libre.
- Usar mascarillas KN95 o cubrebocas al salir, especialmente menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
- Permanecer en espacios cerrados ante molestias en ojos, nariz o garganta.
- Acudir al médico si los síntomas persisten.
- Evitar fumar o usar vapeadores, sobre todo en lugares cerrados.
- No realizar fogatas ni quemar basura o residuos.
- Reportar incendios o fugas de gas de inmediato.
Acciones que implementa el gobierno estatal para reducir la contaminación
El Gobierno del Estado de México informó que, de manera paralela, se activaron medidas operativas y de vigilancia para contener la acumulación de contaminantes en el aire. Estas acciones incluyen campañas de información, inspecciones ambientales y control de fuentes emisoras.
Entre las medidas anunciadas, destaca que las autoridades “intensificarán la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales”, además de reforzar la supervisión para evitar la quema de residuos y el uso indebido de materiales contaminantes.
Medidas a cargo del gobierno:
- Difusión permanente de recomendaciones de salud vía la RAMA.
- Vigilancia para evitar fogatas y quema de residuos.
- Campañas para detectar y reportar fugas de gas L.P.
- Promoción del uso compartido del automóvil y transporte público.
- Recomendaciones para cargar gasolina antes del mediodía o después de las 17:00 horas.
- Programación de actividades de pintado y pavimentación fuera de horas críticas.
- Sanción a vehículos ostensiblemente contaminantes o sin verificación.
- Atención prioritaria a denuncias ciudadanas por emisiones contaminantes.
Grupos vulnerables ante la mala calidad del aire
Las autoridades competentes subrayaron que ciertos sectores de la población enfrentan mayor riesgo ante la exposición a partículas PM10 y PM2.5, por lo que requieren atención especial durante esta fase de contingencia. “Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables”, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Grupos considerados vulnerables:
- Niñas y niños.
- Adultos mayores.
- Personas con asma, bronquitis u otras enfermedades respiratorias.
- Personas con padecimientos cardiovasculares.
- Mujeres embarazadas.
El Gobierno del Estado de México reiteró que estas medidas buscan proteger la salud de la población y reducir riesgos mientras se mantienen altos los niveles de contaminación. Las autoridades de Edomex hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para cumplir las recomendaciones y reportar cualquier situación que contribuya al deterioro de la calidad del aire.