El Metrobús de la Ciudad de México confirmó modificaciones temporales en el servicio de la Línea 4, tanto en su ruta norte como en la ruta sur, debido a la Romería Navideña instalada en el Centro Histórico. Los ajustes estarán vigentes del 22 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026, por lo que usuarios deberán tomar previsiones en sus traslados diarios.

De acuerdo con el Gobierno de CDMX y el Metrobús, los cambios responden a condiciones viales y eventos temporales, principalmente en zonas de alta afluencia como la alcaldía Cuauhtémoc. Algunas estaciones dejaron de operar por completo, mientras que otras mantienen servicio con desvíos y ajustes en su recorrido habitual.

Metrobús CDMX

Estaciones sin servicio en la Línea 4

Las siguientes estaciones no prestarán servicio durante el periodo señalado:

Ruta Norte

Buenavista

Alcaldía Cuauhtémoc

Hidalgo

Bellas Artes

Ruta Sur

Alcaldía Cuauhtémoc

México Tenochtitlan

Estas estaciones permanecerán cerradas hasta el 8 de enero de 2026, sujetas a cambios según las condiciones viales en la zona centro de la capital.

Estaciones con servicio y horarios vigentes

Pese a las afectaciones, la Línea 4 continúa operando parcialmente en ambos sentidos. En la Ruta Norte, el servicio se mantiene desde Teatro Blanquita con conexión hacia San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente, permitiendo la movilidad hacia el oriente de la ciudad.

En la Ruta Sur, el servicio se ofrece únicamente entre Buenavista y San Lázaro, aunque con desvío por la calle Balderas, lo que puede generar tiempos de traslado ligeramente mayores en horas pico.

Línea 4 con estaciones fuera de servicio. Metrobús CDMX

Estaciones que sí operan:

Teatro Blanquita

San Lázaro

Pantitlán

Alameda Oriente

Tramo Buenavista ↔ San Lázaro (con desvío)

Alternativas de transporte y cómo funcionan

Como alternativa, Metrobús informó que el resto de las líneas del sistema opera de manera regular, sin estaciones afectadas por cierres o eventos temporales. Esto permite a los usuarios realizar transbordos para evitar las zonas sin servicio de la Línea 4.

Además, estaciones cercanas al Centro Histórico cuentan con apoyo de otras rutas de transporte público, como Metro, Trolebús y RTP, que mantienen operación normal durante la temporada decembrina.

Recomendaciones para los usuarios:

Utilizar estaciones activas como San Lázaro para conexión con otras líneas.

Considerar líneas del Metrobús sin afectaciones.

Consultar en tiempo real el estado del servicio antes de salir.

Prever tiempos adicionales por desvíos y alta afluencia.

Las autoridades recordaron que estas modificaciones son temporales y que el servicio completo de la Línea 4 se restablecerá una vez concluidas las actividades de la Romería Navideña.