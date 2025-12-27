El SAT puede devolverte impuestos por estos gastos: revisá este detalle en tu factura.

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, emitió un documento para que todos los contribuyentes que deben presentar su Declaración Anual 2025, puedan realizar su facturación de forma correcta y con las Deducciones Personales correspondientes para que no hayan inconvenientes en la facturación y de paso te puedas ahorrar dinero en la declaración de tus ingresos y egresos.

Existen diversas categorías de gastos que don deducibles ante el SAT, por esa razón, la Secretaría de Hacienda hizo foco en el ítem de Gastos médicos y hospitalarios, para que cada contribuyente sepa qué puede descontar en su declaración anual de impuestos. “Revisa qué gastos médicos y hospitalarios puedes aplicar en tus Deducciones Personales”, subrayó el ente fiscalizador.

El SAT establecerá un reciente tributo a quienes realicen este tipo de depósitos en efectivo (foto: archivo).

Deduce estos gastos médicos y hospitalarios de du Declaración Anual

"Las deducciones personales son gastos que la ley permite restar de tus ingresos en la declaración anual, por ejemplo, consultas médicas, colegiaturas, seguros, entre otros“, aclaró el SAT.

Consultas médicas, dentales, nutricionales, psicológicas

Hospitalización y pagos de personal de enfermería

Análisis y estudios clínicos

Cirugías

Medicamentos incluidos en facturas hospitalarias

El SAT aclaró también que adicional a estos gastos médicos y hospitalarios deducibles, también aplican los pagos de:

Tu cónyuge o la persona con quien vives en concubinato

Tus padres, abuelos, hijos o nietos

La condición para poder deducir los gatos de estos terceros en tu facturación, es que ellos “no perciban durante el 2025 ingresos iguales o mayores al salario mínimo”.

La lista completa de los gastos deducibles ante el SAT en el rubro de médicos y hospitales. SAT

Revisa tu facturación: estos son los datos que debe contener tu factura

Antes de presentar tu deducción de gastos, revisa en tu facturación que contenga todos estos 4 ítems.

1. Tu RFC

2. Uso del CFDI correcto de acuerdo al gasto realizado

D01: Honorarios médicos, dentales y gatos hospitalarios

D02: Gastos médicos por incapacidad y discapacidad

D07: Primas por seguros de gastos médicos

3. Métodos de pago utilizado: transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito o cheque nominativo

4. Recuerda, la factura debe emitirla una persona con título profesional

El SAT es claro: estos son los gatos médicos que no podrás deducir de tus impuestos

Atención a las siguientes aclaraciones que emitió Hacienda para que no tengas complicaciones con tu facturación.

Medicinas compradas en farmacias.

El 100% de tu factura si incluye otros conceptos no deducibles como coaseguro, membresías de descuento. En hospitales los gastos de florería y cafetería, entre otros.

Gastos sin el comprobante fiscal correspondiente emitido en el ejercicio que aplique.

Gastos médicos de mascotas.

Para que tengas en cuenta, si debes deducir gastos médicos mayores por primas de seguros, nunca podrás hacerlo como un “gasto médico”, contrario a eso, deberás categorizarlos dentro del CDFI D07: Primas por seguros de gastos médicos.