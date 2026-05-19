Un ambicioso proyecto espacial promete revolucionar la producción de energía limpia en el mundo con una enorme infraestructura instalada alrededor de la Luna, capaz de abastecer electricidad hacia la Tierra.

La carrera por desarrollar nuevas fuentes de energía sustentable acaba de dar un paso inesperado: un innovador proyecto espacial propone instalar un enorme anillo solar alrededor de la Luna para captar energía de forma constante y transmitirla directamente hacia la Tierra.

La iniciativa ya despertó interés dentro de la comunidad científica internacional debido a su potencial para transformar el sistema energético global. Aunque todavía se encuentra en etapa conceptual, especialistas consideran que podría convertirse en uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de las próximas décadas.

Un ambicioso proyecto espacial promete revolucionar la producción de energía limpia en el mundo con una enorme infraestructura instalada alrededor de la Luna, capaz de abastecer electricidad hacia la Tierra.

Construirán un anillo solar gigante alrededor de la Luna: de qué se trata el proyecto y cómo funcionará

El proyecto, conocido como Luna Ring, fue desarrollado por la empresa japonesa Shimizu Corporation, y contempla la instalación de una banda de paneles solares de aproximadamente 11 mil kilómetros sobre la línea ecuatorial lunar.

Por medio de este método, se busca aprovechar que la Luna recibe radiación solar durante largos períodos continuos, lo que permitiría generar energía casi sin interrupciones. A diferencia de los paneles solares terrestres, el sistema no dependería de fenómenos climáticos ni de los ciclos de día y noche.

De esta manera, la energía obtenida sería transformada en ondas o rayos láser y enviada hacia estaciones receptoras ubicadas en la Tierra. Posteriormente, esas estaciones convertirían nuevamente la energía en electricidad utilizable para ciudades, industrias y hogares.

El plan todavía enfrenta importantes desafíos tecnológicos y económicos, principalmente por la complejidad de construir infraestructura a gran escala fuera del planeta.

Por qué Japón apuesta por la energía solar desde el espacio

El gigante asiático intensificó sus inversiones en energías renovables y tecnologías sustentables tras la crisis nuclear de Fukushima ocurrida en 2011. Desde entonces, el país asiático busca alternativas capaces de reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Bajo dicho contexto, el proyecto Luna Ring aparece como una apuesta a largo plazo para garantizar suministro energético limpio y constante. Además, permitiría posicionar a Japón como una potencia líder en innovación espacial y transición energética.

La empresa responsable sostiene que la energía solar generada en el espacio sería más eficiente que la terrestre, ya que no existirían pérdidas por la atmósfera o el clima. Aunque resulta una propuesta atípica, varias agencias espaciales ya investigan tecnologías similares para transmitir energía desde el espacio hacia la Tierra.

El proyecto, conocido como Luna Ring, fue desarrollado por la empresa japonesa Shimizu Corporation, y contempla la instalación de una banda de paneles solares de aproximadamente 11 mil kilómetros sobre la línea ecuatorial lunar. Gemini

Cuando comenzaría el proyecto Luna Ring y para cuándo estaría listo

La empresa Shimizu Corporation proyectó originalmente que la construcción del anillo solar podría comenzar alrededor de 2035, aunque el plan todavía no cuenta con financiamiento confirmado ni apoyo oficial de grandes agencias espaciales.

Debido a la enorme complejidad tecnológica y logística, especialistas estiman que la ejecución podría extenderse durante varias décadas. El proyecto dependerá del desarrollo de robots autónomos, minería lunar y sistemas avanzados de transmisión energética .

Por ahora no existe una fecha oficial para su finalización, aunque los primeros resultados y pruebas de transmisión de energía desde el espacio podrían verse progresivamente en la segunda mitad del siglo XXI si el proyecto logra avanzar.