El Gobierno del Estado de México (Edomex) confirmó la renovación de placas para unidades de transporte público en toda la entidad. La medida aplicará para autobuses, taxis, transporte especializado, patrullas y ambulancias. Este nuevo esquema incorporará placas con diseño por región y colores distintivos para facilitar la identificación de las unidades. Además, las autoridades buscar mejorar el control administrativo y reforzar la seguridad del servicio. Aunque el trámite comenzará a aplicarse en distinto módulos del Edomex, las autoridades aclararon que no tendrá costo adicional y que las placas actuales seguirán vigentes hasta que corresponda renovarlas. Como parte de una estrategia de modernización del transporte público, el Estado de México (Edomex) inició el programa de renovación de placas. El nuevo diseño estará alineado con la cromática autobuses y taxis además de incluir un sistema de identificación visual por regiones. De acuerdo con autoridades estatales, esta medida permitirá ubicar con mayor facilidad a qué zona pertenece cada unidad, así como también ayudará a fortalecer la regulación del servicio y mejorar la supervisión. El director general del Registro Estatal de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, Adrián Bolaños León, informó que esta actualización forma parte de una estrategia integral. Además, señaló que el cambio se realizará conforme toque la renovación habitual de cada vehículo. Uno de los puntos que más preocupaba a concesionarios y permisionarios era el costo del trámite. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad confirmó que la renovación de placas no implicará pagos extra. La disposición aplica para distintas unidades del servicio público y oficial. Entre ellas se incluyen autobuses, taxis, transporte especializado, patrullas y ambulancias. Las nuevas placas están disponibles desde el 10 de abril junto con la tarjeta de circulación y el engomado. El trámite puede realizarse en las Ventanillas de Servicio Público habilitadas por el gobierno estatal. Los módulos disponibles se encuentran en: Las autoridades recomendaron acudir con la documentación necesaria para agilizar la gestión. El Estado de México fue dividido en 12 regiones para implementar este nuevo sistema. Cada región tendrá un color distintivo en las placas para facilitar la identificación visual. Las regiones son: