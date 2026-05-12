Cruzar la calle fuera de la zona marcada, ignorar un semáforo o caminar por avenidas peligrosas puede traer consecuencias en el Estado de México (Edomex). Aunque muchas personas creen que las sanciones de tránsito solo aplican para automovilistas, el reglamento vigente también contempla castigos para peatones. Las autoridades pueden sancionar a personas que crucen de forma incorrecta o pongan en riesgo la circulación. Aunque las medidas no implican multas económicas, sí contemplan amonestaciones formales por parte de agentes de tránsito. El reglamento vigente en el Estado de México establece que los peatones tienen prioridad frente a automovilistas, motociclistas y ciclistas. Aun así, deben respetar diversas normas de seguridad vial. Las disposiciones rigen desde noviembre de 2025 y colocan a los peatones como prioridad dentro de la jerarquía de movilidad. Sin embargo, la norma también establece obligaciones específicas para quienes caminan por la vía pública. Las autoridades pueden aplicar amonestaciones cuando una persona incumple las reglas de tránsito o realiza maniobras peligrosas al cruzar la calle. Entre las conductas sancionadas aparecen: Uno de los puntos más importantes del reglamento tiene relación con la manera en que las personas cruzan las vialidades. Las autoridades pueden amonestar a quienes: Además, el reglamento señala que, cuando no existan banquetas, las personas deben caminar por la orilla de la vía o utilizar el acotamiento correspondiente. Aunque la sanción principal es una llamada de atención formal, las autoridades pueden registrar reincidencias y endurecer medidas en determinados casos.