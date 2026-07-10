A un año de la salida de Juan Carlos Escribano como director del Palacio de Hierro, la tienda más famosa de México vive una nueva era. Este contexto, la cadena de lujo no solo cerro una etapa, sino que también vive una nueva era con la incorporación de la ejecutiva, Eléonore de Boysson.

La ceremonia que despidió a Juan Carlos Escribano tuvo lugar en la tienda insignia de Polanco, donde se congregaron colaboradores, directivos y miembros de Grupo BAL. En medio de aplausos y música, se vivió una jornada profundamente emotiva que no solo reflejó el legado del líder, sino también la transformación de la marca bajo un lema que se ha convertido en parte de la cultura mexicana: "Totalmente Palacio”.

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Así fue como el Palacio de Hierro cerró su etapa

Después de haber conducido una de las tiendas departamentales más destacadas de México, Juan Carlos Escribano se despidió del Palacio de Hierro. Las diversas tiendas que conforman este gigante comercial se unieron en mayo de 2025 para despedir al CEO que guió la firma durante la última década.

La despedida a Juan Carlos Escribano, CEO del Palacio de Hierro. (Foto: LinkedIn Palacio de Hierro)

El emotivo adiós al CEO de El Palacio de Hierro: un legado que perdura

El acto culminó con un gesto profundamente conmovedor: la apertura de la puerta principal de la tienda de Polanco, en sentido inverso, de adentro hacia afuera, como símbolo de despedida. Este ritual no solo evocó el inicio de su gestión hace una década, sino que también representó el cierre de una era en la historia de El Palacio de Hierro.

La despedida de Juan Carlos Escribano estuvo llena de emotividad. El homenaje que se le rindió incluyó una valla humana de aplausos distribuidos a lo largo de tres pisos, la intervención de mariachis y la entrega de dos obsequios de notable carga simbólica: siete onzas conmemorativas de las aperturas y renovaciones de tiendas, así como un libro con mensajes de agradecimiento redactados por todos los colaboradores.

Inicio de una nueva etapa

El nombramiento de Eléonore de Boysson como nueva CEO de El Palacio de Hierro fue oficializado en una ceremonia reciente. Se reconoce a esta ejecutiva no sólo por su trayectoria en el retail de lujo, sino también por su capacidad para impulsar estrategias globales.

La designación de De Boysson tiene como objetivo preservar la exclusividad y cercanía que han caracterizado al Palacio desde sus inicios, al mismo tiempo que se busca llevar la marca hacia un nuevo nivel en términos de innovación y expansión internacional.