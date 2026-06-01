América Latina se posicionó como la región más optimista del mundo frente a las criptomonedas, al vincular estos activos digitales con inclusión financiera y acceso económico, de acuerdo con un análisis de la agencia LatAm Intersect basado en 12 meses de cobertura mediática global.

El reporte reveló que países como Brasil y México mantienen una percepción más positiva hacia las criptomonedas frente a otras regiones, aunque en el caso mexicano prevaleció un equilibrio entre expectativa y cautela. Según el estudio, en México la anticipación y el miedo representaron cerca de 35% cada uno dentro de la cobertura noticiosa relacionada con criptoactivos.

“América Latina pertenece claramente a ese tercer grupo, y eso cambia completamente la conversación: aquí el cripto no es un activo de lujo, es una herramienta de inclusión”, afirmó Roger Darashah, cofundador y director de LatAm Intersect.

México dividió su percepción entre oportunidad y regulación

El análisis, elaborado con datos de la plataforma ECR de Delta Analytics, evaluó emociones predominantes en la cobertura mediática como anticipación, miedo, felicidad y sorpresa, así como los temas de mayor interés para las audiencias, entre ellos trading, privacidad, stablecoins, NFTs y regulación.

Brasil encabezó el ranking global de optimismo, con aproximadamente 75% de anticipación en la cobertura sobre criptomonedas, impulsado por una narrativa enfocada en inclusión financiera y regulación. El público brasileño mostró interés en privacidad, NFTs y trading.

En contraste, México reflejó una conversación más equilibrada entre oportunidades y riesgos. El reporte indicó que el interés del público mexicano se concentró principalmente en privacidad y regulación, lo que apunta a una percepción de las criptomonedas más ligada al control financiero que a la especulación.

Entre las audiencias hispanohablantes de Estados Unidos, la anticipación alcanzó alrededor de 42%, por encima del miedo , con un interés destacado en stablecoins. Según el estudio, esto reflejó un uso más práctico de las criptomonedas, enfocado en pagos, remesas y acceso financiero.

Europa mostró incertidumbre frente al ecosistema cripto

El reporte también identificó diferencias importantes en Europa. Francia destacó como el mercado con mayor nivel de sorpresa frente a las criptomonedas, con cerca de 90% de su cobertura marcada por esta emoción, mientras que en Alemania predominó la incertidumbre relacionada con regulación y prevención de lavado de dinero.

“En mercados donde dominan el riesgo y la incertidumbre, la comunicación efectiva debe priorizar la transparencia, la alineación regulatoria y la construcción de confianza”, señaló Darashah.

El estudio concluyó que existen tres grandes formas de entender las criptomonedas en el mundo: como activo financiero, como herramienta de control y privacidad, y como vía de acceso e inclusión financiera, categoría en la que se ubicó América Latina.