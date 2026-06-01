El Gobierno de Colombia avanza en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá (Fuente: Metro de Bogotá).

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El Metro de Bogotá continúa tomando forma y, con el arribo del undécimo tren de la Línea 1, el proyecto más importante de movilidad en la historia de la capital entra en una etapa clave.

La administración distrital confirmó que el sistema ya comenzó a operar progresivamente su recorrido hacia sectores cercanos a las avenidas Villavicencio y Ciudad de Cali durante las pruebas previstas dentro del cronograma oficial de 2026, lo que permitirá que pronto los pasajeros atraviesen gran parte de la ciudad sin necesidad de transbordos.

El undécimo convoy ya fue desembarcado en el puerto de Cartagena y trasladado al patio taller de Bosa, donde se realizan las pruebas técnicas antes de su circulación.

Con este avance, el Metro suma una unidad más para la fase operativa del trazado que conectará el suroccidente con el corredor de la Caracas, uno de los ejes de transporte más importantes de Bogotá.

¿Cuándo empezará a operar la Línea 1 del Metro de Bogotá hasta la avenida Caracas?

El cronograma del proyecto estableció que en mayo de 2026 iniciaron las pruebas operativas sobre el viaducto, lo que permite avanzar hacia la operación progresiva del recorrido completo hasta la avenida Caracas.

La Línea 1 del Metro recibió el undécimo tren y empezará a operar su recorrido completo a partir de este día.

Este tramo es fundamental porque conecta el Metro con el principal eje de movilidad de la ciudad, donde convergen varias troncales de TransMilenio y rutas del sistema integrado. Una vez habilitado, los pasajeros podrán viajar desde el suroccidente hasta el centro sin bajarse del tren, reduciendo tiempos de desplazamiento y descongestionando el transporte actual.

La operación comercial total del sistema se mantiene proyectada para marzo de 2028, cuando la Línea 1 esté completamente habilitada.

¿Cuántos trenes tendrá la Línea 1 del Metro de Bogotá en 2026?

Con la llegada del undécimo tren, el proyecto continúa cumpliendo el cronograma de fabricación y traslado. Según la planeación oficial, los 29 trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá estarán en el país antes de octubre de 2026.

Cada convoy será sometido a pruebas técnicas en el patio taller de Bosa antes de entrar en operación. Estos trenes eléctricos funcionarán sobre el viaducto elevado y contarán con tecnología moderna, menor impacto ambiental y altos estándares de seguridad para los pasajeros.

La llegada progresiva de los trenes es clave para iniciar las pruebas dinámicas del sistema y avanzar hacia la operación completa.

¿Cuál es el avance de la obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El proyecto alcanzó un avance general del 77,53 % durante mayo de 2026, consolidando uno de los hitos más importantes desde el inicio de la construcción.

El primer tramo del viaducto parte desde el patio taller en Bosa y avanza hacia el Parque Gibraltar, continúa por la avenida Guayacanes, llega al portal de la avenida Ciudad de Cali y sigue por la avenida Villavicencio. Este recorrido corresponde a las primeras estaciones que entrarán en fase de pruebas operativas.

Entre los puntos más avanzados aparece el patio taller de Bosa, considerado el corazón operativo del sistema, que ya supera el 91 % de ejecución. Asimismo, las estructuras complementarias rozan el 100 % y las estaciones continúan en fase acelerada de construcción.

El Distrito espera que el proyecto alcance cerca del 90 % de ejecución total antes de finalizar 2026, siempre y cuando se mantenga el cronograma actual.

¿Qué recorrido está haciendo actualmente el Metro de Bogotá?

Las primeras pruebas dinámicas comenzaron en el tramo cercano al patio taller ubicado en la localidad de Bosa. Desde allí, los trenes empezaron a desplazarse hacia sectores cercanos a las avenidas Villavicencio y Ciudad de Cali.

Ahora, con el inicio de los recorridos energizados, las pruebas empezaron a extenderse gradualmente hacia otras estaciones del trazado. El objetivo del Distrito es que durante los próximos meses los bogotanos puedan observar con mayor frecuencia los trenes movilizándose sobre diferentes sectores del viaducto.

La Línea 1 tendrá cerca de 24 kilómetros de extensión elevada y conectará el suroccidente de Bogotá con la calle 72, integrándose además con estaciones de TransMilenio.

¿Cuántas estaciones tendrá la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La Línea 1 contará con 16 estaciones en total. Ocho de ellas estarán integradas directamente con TransMilenio y dos más tendrán conexión por proximidad, facilitando la intermodalidad del sistema.

Además, el proyecto incluirá 28 edificios de acceso y plataformas elevadas para el abordaje de los trenes. Estas estructuras permitirán una operación más eficiente y ordenada del transporte férreo.

La integración con el sistema actual será clave para que los usuarios puedan desplazarse sin interrupciones entre el Metro y otros modos de transporte.

¿Hasta dónde llegará la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El trazado principal conectará el suroccidente con el centro-norte de la ciudad, pasando por Kennedy, la avenida Villavicencio y el corredor de la Caracas.

Además, la administración distrital trabaja en la extensión hacia el norte, que llevaría la Línea 1 desde la calle 72 hasta la calle 100, ampliando la cobertura del sistema y conectando zonas empresariales y residenciales.

Esta expansión permitiría que más usuarios accedan al Metro y fortalecería la red de transporte masivo en Bogotá.

¿Qué pasará con la Línea 2 del Metro de Bogotá?

La Empresa Metro de Bogotá ya publicó los documentos de precalificación para la construcción de la Línea 2, que tendrá 10 estaciones subterráneas y una elevada.

Este nuevo proyecto conectará las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba a lo largo de 15,5 kilómetros, integrándose con TransMilenio y la Línea 1 del Metro.

La licitación internacional continuará durante 2026 y la adjudicación del contrato está prevista para el primer trimestre de 2027, con financiación asegurada mediante el convenio entre la Nación y el Distrito.