Tener una casa para rentar puede convertirse en una mina de oro que de frutos durante un mes, pues el Mundial de Futbol, que inicia en 12 días, está acelerando los precios en el mercado de corta estancia.

En el webinar de University Tower, “Radiografía del Real Estate en CDMX: Tendencias de renta y comportamiento del usuario”, especialistas del sector destacaron que el mercado de rentas temporales es uno de los que tendrán mayores impactos durante la justa futbolística, pues la alta demanda de alojamiento durante el torneo impulsa a propietarios e inversionistas a apostar por las rentas de corta estancia con altos márgenes de rentabilidad.

Alejandro Cáceres Urdaneta, Key Account Manager Desarrollos & Corporativos de Inmuebles24, aseguró que la saturación hotelera por el Mundial creó una oportunidad única, pues cuentan con anunciantes que cambiaron la vocación de su inmueble a alojamiento temporal para aprovechar el cambio temporal en la tendencia.

Señaló que, si bien todavía no existe una cifra definitiva del impacto económico total, operadores de renta de corta estancia ya anticipan incrementos de hasta 100% sobre las tarifas tradicionales mensuales.

“Estamos viendo que una propiedad que normalmente podría rentarse en alrededor de 22 mil pesos mensuales, durante la temporalidad del Mundial podría alcanzar el doble o incluso más”, comentó.

Por su parte, Enrique Téllez, codirector de Desarrolladora del Parque, explicó que el comportamiento esperado del mercado inmobiliario seguirá una lógica similar a la que históricamente ocurre durante eventos de alta demanda en la ciudad, como el Gran Premio de la Fórmula 1 o la Semana del Arte, aunque en esta ocasión con una escala considerablemente mayor.

“Vamos a tener un mes pico y dentro de ese mes habrá días pico, particularmente cuando haya partidos en la Ciudad de México. Las tarifas hoteleras podrían multiplicarse hasta cinco veces y eso inevitablemente se reflejará también en las rentas temporales”, indicó.

Añadió que las propiedades destinadas a estancias cortas podrían registrar incrementos de hasta cuatro veces respecto a la tarifa habitual, particularmente en corredores urbanos estratégicos cercanos a Paseo de la Reforma ya zonas centrales de alta conectividad.

Los especialistas coincidieron en que el Mundial 2026 no solo representa un fenómeno turístico o deportivo, sino un catalizador del mercado inmobiliario capitalino, particularmente para inversionistas y propietarios que buscan capitalizar el crecimiento de la demanda de hospedaje y vivienda temporal.

“La Ciudad de México está viviendo un momento de transformación importante. Hoy vemos cómo las zonas centrales recuperan protagonismo y cómo eventos globales, como el Mundial, aceleran tendencias”, sostuvo Téllez.