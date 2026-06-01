Este martes, 2 de junio de 2026, la Iglesia católica celebra a San Marcelino y San Pedro, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Marcelino y San Pedro fueron mártires condenados a muerte durante la persecución de Diocleciano, donde cavaron su propia tumba antes de ser degollados.

Santoral del día | San Marcelino y San Pedro (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Marcelino y San Pedro?

San Marcelino y San Pedro fueron santos mártires que vivieron durante la persecución del emperador Diocleciano. Marcelino era presbítero y Pedro un exorcista y ambos fueron condenados a muerte por su fe cristiana. La historia cuenta que fueron obligados a cavar su propia tumba antes de ser ejecutados, lo que refleja la brutalidad de las persecuciones a los cristianos en esa época.

Fueron llevados al lugar de su suplicio, donde encontraron una muerte violenta, siendo degollados y enterrados sin un sepulcro que los recordara. Sin embargo, su sacrificio no fue olvidado, ya que su memoria perduró a través de los siglos, destacando su valiente testimonio de fe en tiempos de gran adversidad.

Años más tarde, una mujer piadosa llamada Lucila se encargó de trasladar sus restos a Roma, específicamente a la vía Labicana, en un cementerio conocido como «ad Duas Lauros», lo que permitió que sus cuerpos tuviesen un lugar de honor y recuerdo en la ciudad. Su historia nos recuerda la importancia del martirio y el sacrificio en la historia del cristianismo.

Para aquellos que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Marcelino y San Pedro (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 2 de junio de 2026

El 2 de junio de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos que han dejado un legado considerable a lo largo de los siglos. Entre ellos se encuentra San Eugenio I, papa del siglo VII, conocido por sus contribuciones a la consolidación de la Iglesia en tiempos de desafíos. También se conmemora a San Guido de Acqui, un santo del siglo XI que vivió en un periodo de fuerte influencia religiosa en Italia.Asimismo, los fieles recordarán a Santo Domingo Ninh del siglo XIX, un santo menos conocido pero que ha tenido un impacto significativo en la historia del cristianismo en Vietnam. Junto a él, se celebrará a San Dictino del siglo V, conocido por su dedicación y sus obras por la evangelización durante los inicios de la Iglesia. También se honra a San Juan de Ortega del siglo XII, que es reverenciado por su papel en la fundación de monasterios y su vida de oración.La conmemoración incluirá a San Nicéforo de Constantinopla del siglo VII, admirado por su valentía en la defensa de la fe, así como al Beato Sadoc y compañeros del siglo XIII, mártires que ofrecieron su vida por su fe. Finalmente, se recordará a San Nicolás de Trani del siglo XI y a San Potino y compañeros del siglo II, quienes también son fundamentales en la historia de la Iglesia.

La oración para San Marcelino y San Pedro:

Gloriosos mártires San Marcelino y San Pedro, fieles testigos de Cristo, alcanzadnos del Señor fortaleza en la fe, constancia en la prueba y caridad en las obras; proteged a nuestras familias, libradnos de todo mal y conducidnos a la vida eterna. Amén.