Una mujer de Escocia conservó durante 50 años un anillo de diamantes en un cajón de su vivienda sin conocer su verdadero valor. La joya, que había permanecido olvidada durante décadas, escondía un extraordinario diamante azul grisáceo de 7,81 quilates que despertó el interés de los especialistas de la casa de subastas Christie’s. Finalmente, la pieza se vendió por 2.596.000 libras, una cifra que superó ampliamente su tasación inicial.

El descubrimiento comenzó cuando la propietaria decidió averiguar cuánto valía el anillo que había conservado durante medio siglo. Tras encontrar un anuncio de valoraciones de joyas en un periódico, contactó con el departamento de joyería de Christie’s en Londres para solicitar una evaluación.

Según el relato publicado por la casa de subastas, la mujer desconocía el origen exacto de la piedra y no tenía información sobre sus características. El especialista Max Fawcett, entonces responsable del departamento de joyería de Christie’s, viajó a Escocia para examinar la pieza y comprobó que se trataba de un diamante excepcional por su color, tamaño y rareza.

¿Qué tenía de especial el diamante que permaneció oculto durante 50 años?

El anillo contenía un diamante azul grisáceo de 7,81 quilates, una piedra preciosa que destacaba por su tonalidad poco habitual. A diferencia de los diamantes incoloros, los ejemplares de colores naturales pueden alcanzar precios extraordinarios debido a su escasez y a las particularidades de cada gema.

El valor de un diamante depende de diferentes características, entre ellas su peso, color, claridad y calidad de talla. Sin embargo, en el caso de las piedras de colores, la intensidad y singularidad de la tonalidad pueden tener una influencia determinante sobre su cotización en el mercado.

Imagen representativa de un diamante. Freepik / Magnific

Tras examinar la joya, los especialistas de Christie’s establecieron una estimación inicial de entre 300.000 y 400.000 libras. La cifra sorprendió a la propietaria, que nunca había imaginado que el anillo que conservaba en su vivienda pudiera alcanzar semejante valor.

¿Cuánto dinero recibió la mujer por el anillo de diamantes?

Después de la valoración, la propietaria aceptó poner el anillo a la venta a través de Christie’s. El resultado superó todas las expectativas: la joya alcanzó un precio final de 2.596.000 libras, más de seis veces el límite superior de la estimación inicial de la casa de subastas.

Diamantes a temperatura ambiente: un salto gigante en su fabricación. Imagen representativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo con el testimonio de Max Fawcett, la mujer quedó sorprendida y satisfecha con el resultado, aunque lamentó no haber solicitado una valoración antes. La operación puso de manifiesto cómo una pieza aparentemente común puede esconder una gema de enorme valor económico.

No se trata del único caso de una joya familiar que sorprendió a los expertos. Christie’s también documentó el hallazgo de un diamante azul de 7,97 quilates que había permanecido entre antiguas pertenencias familiares. La piedra se vendió en Ginebra en mayo de 2017 por 12.527.500 francos suizos, equivalentes entonces a unos 16 millones de dólares..