Sin internet no hay app: el plan del Gobierno para que nadie quede fuera

El Banco del Bienestar se encuentra en un proceso de transformación significativo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que esta entidad bancaria, la más grande del país en términos de cobertura geográfica, iniciará una nueva etapa digital, eliminando un sistema que obligaba a millones de ciudadanos a realizar largas esperas y llevar efectivo.

Lo que previamente requería horas de espera ahora se podrá gestionar de manera sencilla y conveniente desde dispositivos móviles.

Claudia Sheinbaum quiere mover la elección de jueces para este año. Fuente: EFE José Méndez

Adiós a las filas eternas: así transformó Claudia Sheinbaum el Banco del Bienestar

Durante su conferencia matutina, la mandataria anunció que el gobierno federal ya se encuentra en proceso de desarrollar una aplicación móvil integral para el Banco del Bienestar.

Para que este proyecto se materialice, tres instituciones colaboran de manera coordinada: el propio Banco del Bienestar, la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Hacienda. El punto de partida es prometedor: más de 154 millones de teléfonos celulares ya están en uso en México, convirtiendo al país en un terreno propicio para este avance tecnológico.

Con esta aplicación, los usuarios podrán verificar saldos, realizar transferencias y abonar servicios directamente desde su dispositivo móvil, sin la necesidad de acudir a una sucursal. La meta es que la plataforma esté completamente operativa antes de que finalice el año.

Sin internet no hay app: el plan del Gobierno para que nadie quede fuera

Una aplicación financiera tiene escaso valor sin señal. Por esta razón, la digitalización del Banco del Bienestar está intrínsecamente vinculada a la estrategia nacional de conectividad. El gobierno colabora con la CFE y Altán Redes para proporcionar acceso a internet a comunidades actualmente desprovistas.

Asimismo, se pondrá en práctica un esquema innovador con las empresas telefónicas privadas: en lugar de pagar por el uso del espectro radioeléctrico, estas deberán destinar esos fondos a la infraestructura de cobertura en carreteras y áreas rurales. Dentro de este mismo plan, Claudia Sheinbaum estableció como objetivo inmediato que todas las escuelas, clínicas y hospitales públicos del país dispongan de internet gratuito antes de concluir el año 2026.

El efectivo pierde terreno: lo que se avecina para las gasolineras y las compras cotidianas

La transformación del Banco del Bienestar no es un proyecto aislado. Es parte de una política económica más integral que busca disminuir la dependencia del efectivo en la cotidianidad de los mexicanos. La mayor transparencia, la seguridad y la formalidad en cada transacción son los fundamentos de esta modificación.

En este contexto, la presidenta anunció que promoverá la aceptación de pagos digitales en todas las gasolineras del país. Con la red de sucursales más amplia de México —presente en localidades donde la banca comercial no ha tenido acceso— el Banco del Bienestar se posiciona como el principal impulsor de la inclusión financiera en el país.