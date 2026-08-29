Las personas nacidas en 1961 cumplen 65 años durante 2026, una edad que marca un cambio importante para algunos beneficiarios de los Programas para el Bienestar. Al llegar a esta edad, determinadas pensiones dejan de corresponderles porque deben incorporarse al esquema destinado a las personas adultas mayores.

Sin embargo, no significa que todas las personas nacidas en 1961 pierdan automáticamente el apoyo de Pensiones para el Bienestar ni que todas tengan que realizar el mismo trámite. El procedimiento depende de la pensión que reciban actualmente: en algunos casos la transición es automática y en otros es necesario solicitar la incorporación al nuevo programa de pensiones.

Quiénes deben hacerlo de forma manual?

Quiénes deben hacer el proceso de registro y quiénes migran de pensión automáticamente

El caso más claro es el de las personas derechohabientes de la Pensión para las Personas con Discapacidad. Al cumplir 65 años, dejan de estar dentro del rango de edad de este programa y, después de validar su registro, son incorporadas automáticamente a la Pensión para las Personas Adultas Mayores.

En 2026, la Pensión para Personas con Discapacidad entrega 3 mil 300 pesos bimestrales, mientras que la pensión para adultos mayores otorga 6 mil 400 pesos cada dos meses. Por ello, para quienes cumplen las condiciones, el cambio representa un incremento de 3 mil 100 pesos por bimestre.

Personas con discapacidad: al cumplir 65 años, pasan automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores, previa validación de su registro.

Pensión Mujeres Bienestar: las beneficiarias de 60 a 64 años se convierten automáticamente en derechohabientes de la pensión para adultos mayores al cumplir 65.

Pensión Hombres Bienestar de la CDMX: es un programa distinto, por lo que sus reglas de acceso y permanencia dependen de los criterios establecidos por el Gobierno capitalino.

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Por lo tanto, no todos los nacidos en 1961 tienen que hacer el mismo trámite. La transición automática está contemplada expresamente para quienes ya forman parte de la Pensión para Personas con Discapacidad y para las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar.

Otro dato a tener en cuenta es que la Pensión para Adultos Mayores no se otorga de forma automática por el hecho de llegar a esta edad, en ese sentido, quienes no provengan de alguno de estos programas deben realizar el proceso de incorporación correspondiente; no deben asumir que el alta será automática por el simple hecho de cumplir 65 años.

Beneficios para adultos mayores de 65 años.

¿Qué deben hacer quienes cumplen 65 años en 2026?

Las personas que reciben la Pensión para Personas con Discapacidad no necesitan presentar una nueva solicitud para cambiar de programa, pues la incorporación a la pensión de adultos mayores se realiza automáticamente, previa validación del registro. El cambio ocurre en el bimestre en que sean incorporadas al nuevo padrón.

Algo similar ocurre con las mujeres que actualmente reciben la Pensión Mujeres Bienestar : al cumplir 65 años, se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para las Personas Adultas Mayores .

En cambio, quienes llegan a esa edad sin pertenecer a alguno de estos programas deben atender el proceso de incorporación que establezca la Secretaría de Bienestar para ingresar a la pensión de adultos mayores.

Así que la afirmación de que el Gobierno “quitará la pensión a todos los nacidos en 1961” necesita una precisión: sí existe un cambio de programa al cumplir 65 años para determinados beneficiarios, pero no todos pierden el apoyo ni todos son transferidos automáticamente. En los casos señalados, lo que ocurre es una migración a la Pensión para las Personas Adultas Mayores.