Los tres países que integran el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) tuvieron un crecimiento económico similar durante el segundo trimestre del año, pese a las tensiones en la revisión del acuerdo comercial.

En el caso de México y Canadá, el segundo trimestre marcó un retorno a la senda del crecimiento económico después de un estancamiento de dos trimestres.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas canadiense, el Producto Interno Bruto de ese país tuvo un alza de 1.8% a 2% anual, apoyada por un fuerte incremento en las exportaciones, así como por un alza en el consumo interno.

En el caso de las exportaciones, la oficina canadiense registró un alza anualizada de 15.5%, mientras que el consumo interno se aceleró 3.5%.

Sin embargo, Canadá y Estados Unidos están enfrascados en una batalla arancelaria, después de que el presidente Donald Trump anunció la intención de incrementar 50% las tarifas al sector automotriz canadiense a partir de enero del año entrante.

En respuesta, Mark Carney, primer ministro canadiense, anunció aranceles espejo contra la economía estadounidense, mismos que serían aplicados a partir de la segunda semana de septiembre.

Este conflicto amenaza el crecimiento económico canadiense, pues la economía de ese país tuvo su mayor alza en las exportaciones.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que el conflicto no favorece a México y puede dificultar una mayor integración de América del Norte, por lo que llamó a que ambos países a alcanzar un acuerdo lo más pronto posible.

El conflicto ocurre mientras México y Estados Unidos preparan la cuarta reunión formal de ambas delegaciones para revisar el T-MEC, misma que tendrá lugar el mes entrante en Washington, aunque todavía mantiene una fecha por definir.

Alza en México

El PIB nacional registró un crecimiento anual de 1.9%, y se aceleró después de dos trimestres que reflejaron un estancamiento.

En el caso de México, el crecimiento de apoyó en el consumo, y derivó en un alza en la previsión del resto del año, que se ubica entre el consenso de los analistas consultados por Citi y Banxico, que prevén un alza de 1.2%, y las estimaciones del Banco de México y la Secretaría de Hacienda, que estiman un alza de 1.5%.

México también ha registrado un comportamiento muy acelerado en materia de exportaciones, pues en julio de este año registró su mayor crecimiento desde la recuperación económica de la pandemia, al superar 43.7%.

La revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos ha mostrado menos tensiones pero México paga una tarifa de 25% en los envíos automotrices a su vecino del norte, así como aranceles de 50% en materia de acero y aluminio.

El secretario de Economía comentó que en la revisión del T-MEC, México busca reducir los aranceles justamente en estos sectores, con un objetivo de que la tasa en el sector automotriz se ubique por debajo de 15%.

Estados Unidos

Por su parte, el PIB de Estados Unidos mostró un alza de 1.5%, y fue el único de los tres países que presentó una desaceleración en relación con el primer trimestre del año, cuando creció 2.1%.

El consumo fue el principal motor de la economía estadounidense, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio; sin embargo, un incremento en las importaciones, de 12.5%, impulsado por los chips de Inteligencia Artificial, tuvo un efecto adverso en la economía estadounidense.