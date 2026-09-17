En el transcurso de este miércoles, 16 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Baja California Sur a las 22.53 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 135 km al sureste de Cabo San Lucas, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 21.727° y una longitud de -109.525°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil emitieron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, cubrirse bajo una mesa resistente, alejarse de ventanas, no usar elevadores y seguir rutas de evacuación; al finalizar, revisar daños y atender información oficial.