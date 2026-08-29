Adiós a la grasa en exceso de las las papas fritas.

Las papas fritas y las empanadas tienen algo en común: cuando se preparan en abundante aceite pueden quedar deliciosamente crujientes, pero también absorber parte de la grasa durante la cocción. Por eso, en algunos países de Latinoamérica, especialmente en Colombia, se recurre a trucos caseros para conseguir una fritura más ligera, trucos que hoy le están dando la vuelta al mundo.

Uno de ellos consiste en colocar una puntilla o un clavo de acero limpio dentro del aceite mientras se fríen los alimentos. La práctica también se menciona al preparar empanadas, con la creencia de que ayuda a evitar que la masa absorba demasiado aceite.

Cómo hacer unas buenas papas fritas sin AirFryer. �

¿Para qué sirve poner el clavo o puntilla en el aceite?

La idea detrás de este truco es que el metal permanezca dentro del aceite caliente mientras se realiza la fritura. Sin embargo, según las tradiciones de las abuelas, este truco casero ayuda a que la masa no absorva más grada de la que ya chupa cuando se frieen las papas friatas, haciéndolas más crocantes y secas.

Otros datos a tener en cuenta para ayudar a mejorar este turco, es que la cantidad de aceite que termina en los alimentos depende principalmente de factores como la temperatura del aceite, el tiempo de cocción, el tipo de masa y la superficie del alimento. Una temperatura demasiado baja, por ejemplo, puede favorecer una mayor absorción de grasa.

Por eso, si se quiere conseguir una fritura menos grasosa, se recomienda combinar este truco con el aceite a una temperatura adecuada, evitar llenar demasiado la sartén y retirar los alimentos cuando estén dorados para colocarlos sobre papel absorbente.

La técnica de las abuelas que está dando de qué hablar.

¿Es mejor que la air fryer para hacer papas fritas?

El clavo puede llegar a ser un truco altetnativo para quienes no cuentan con la air fryer para reducir el uso de aceite.

Sin embarog, una freidora de aire utiliza circulación de aire caliente para cocinar los alimentos y permite preparar papas con una cantidad mucho menor de grasa añadida.

La fritura tradicional, en cambio, suele proporcionar una textura más cercana a la de las papas fritas de restaurante, con una superficie más crujiente. La air fryer puede conseguir un resultado similar, aunque generalmente con menos aceite.

Poner un clavo de acero o puntilla en el aceite es un truco tradicional que forma parte de algunas prácticas caseras de cocina. ¿Ya lo probaste en tu casa?

Para disminuir el aceite, la alternativa que más se suele usar es controlar la temperatura y, si se busca cocinar con poca grasa, optar por una freidora de aire.