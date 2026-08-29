Las personas derechohabientes de la Pensión para las Personas con Discapacidad que cumplen 65 años tienen un cambio importante en el apoyo económico que reciben. Al llegar a esta edad, dejan de formar parte de este programa y son incorporadas a la pensión dirigida a las personas adultas mayores.

El cambio implica también un aumento en el monto bimestral. Durante 2026, la Pensión para Personas con Discapacidad entrega 3 mil 300 pesos cada dos meses, mientras que la Pensión para las Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos bimestrales.

¿Cuánto reciben las beneficiarias y adultos mayores? Gobierno de México

Personas con discapacidad que cumplen 65 años pasan de $3,300 a $6,400

El grupo específico que recibe este incremento son las personas registradas en la Pensión para las Personas con Discapacidad que cumplen 65 años. De acuerdo con Programas para el Bienestar, el cambio al nuevo programa se realiza de manera automática, aunque primero debe validarse el registro de la persona derechohabiente.

Por lo tanto, quienes lleguen a los 65 años dejan de recibir los 3 mil 300 pesos bimestrales de la pensión para personas con discapacidad y pasan al apoyo de 6 mil 400 pesos cada dos meses de la Pensión para las Personas Adultas Mayores.

Antes de los 65 años: reciben 3 mil 300 pesos bimestrales, siempre que cumplan con los criterios de cobertura del programa.

Al cumplir 65 años: dejan de estar dentro del rango de edad de la Pensión para Personas con Discapacidad.

Nuevo apoyo: son incorporados a la Pensión para las Personas Adultas Mayores, que entrega 6 mil 400 pesos bimestrales en 2026.

El cambio: se realiza automáticamente, previa validación del registro.

Cuándo comienza: en el bimestre en que la persona sea incorporada al nuevo padrón.

Beneficios para los mayores de 65 años.

Así, el monto del apoyo pasa de 3 mil 300 a 6 mil 400 pesos bimestrales, lo que representa un incremento de 3 mil 100 pesos cada dos meses. La incorporación no requiere que la persona deje de ser derechohabiente por falta de cumplimiento, sino que corresponde al cambio de programa al alcanzar la edad establecida.

¿Quiénes reciben la Pensión para Personas con Discapacidad antes de los 65 años?

La cobertura de la Pensión para las Personas con Discapacidad depende de la entidad donde vive cada persona. En 24 estados que cuentan con convenio de universalización, el programa contempla a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años.

En las ocho entidades restantes, las personas de 0 a 29 años forman parte de la población objetivo sin importar dónde residan. Para quienes tienen entre 30 y 64 años, el acceso está sujeto a criterios territoriales: deben vivir en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

Al cumplir los 65 años, las personas derechohabientes que estén registradas en el padrón y cuya información sea validada son incorporadas automáticamente al padrón de la Pensión para las Personas Adultas Mayores. El cambio se concreta en el bimestre correspondiente a su incorporación.