El proceso para obtener la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) mantiene vigentes algunas dudas y consultas en torno a cómo llevar a cabo la gestión, cuáles son los trámites en los que los ciudadanos deberán presentarla y cuál es la edad mínima para adquirirla. Respecto a esta última cuestión, los solicitantes necesitarán tener en cuenta que existen ciertas limitaciones a la hora de proporcionar datos biométricos, como una fotografía del rostro y el iris o la toma de huellas dactilares. Por esta razón, el Gobierno mexicano establece una serie de condiciones y requisitos para solicitar este documento clave sin perder tiempo ni inmiscuirse en gestiones engorrosas. La CURP biométrica es una versión reforzada del documento tradicional que integra datos personales con características físicas únicas. El trámite se realiza de forma gratuita a través del Registro Civil con el objetivo de modernizar la identificación oficial en el país. El sistema incorpora tecnología similar a la de un pasaporte electrónico. El registro incluye huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía facial y firma digital. Todos los datos quedan vinculados mediante un código QR a los archivos resguardados por las autoridades. Para tramitar la CURP biométrica en 2026 es necesario agendar una cita en el portal oficial del Renapo y acudir presencialmente al módulo asignado. La validación se realiza con documentos originales que confirmen la identidad. Entre los requisitos básicos se solicitan identificación oficial vigente, CURP certificada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y confirmación de cita. Este proceso permite generar el documento con registro digital completo y firma electrónica. La edad mínima para tramitar la CURP biométrica es de 5 años. A partir de ese momento, niñas y niños pueden completar el registro completo, incluyendo huellas digitales, fotografía facial y escaneo de iris bajo supervisión de sus padres o tutores legales. Si el menor tiene menos de 5 años, el procedimiento es parcial. En estos casos sólo se captura la imagen facial y el iris, ya que las huellas dactilares aún no están completamente definidas. Cuando alcance la edad requerida, deberá completarse el registro biométrico restante. El trámite para menores exige la presencia del niño o niña junto con su padre, madre o tutor, quien debe autorizar el proceso y contar con su propio registro biométrico. Este mecanismo busca reforzar la identificación y protección infantil en trámites futuros. La CURP biométrica se perfila como un documento clave para futuras gestiones oficiales. Conocer la edad mínima y los requisitos permite evitar contratiempos y completar el registro correctamente desde el inicio.