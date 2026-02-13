Estados como la CDMX, Edomex y Veracruz, han establecido módulos especiales desde julio del presente año, momento en el cual el proyecto de la CURP biométrica comenzó su fase piloto. Uno de los propósitos del Gobierno de México es que, con el transcurso del tiempo, este sistema se consolide y se integre al sistema nacional de identificación. El nuevo documento tiene como objetivo principal la eliminación de fraudes y la suplantación de identidades, así como la corrección de errores administrativos que se presentan con la actual Según el Registro Nacional de Población, RENAPO, la obligatoriedad de la CURP biométrica se implementará como identificación oficial a partir de febrero del 2026. No obstante, se establecerá un esquema gradual para prevenir un impacto negativo en los trámites y evitar el colapso en los módulos de atención. El trámite puede llevarse a cabo en los módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) y en las oficinas del Registro Civil que se encuentran habilitadas en diversas entidades del país. El Gobierno Federal ha puesto a disposición un portal oficial que permite la programación de citas de forma sencilla en el siguiente enlace: citas.renapo.gob.mx