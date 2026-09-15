Sarabia aseguró ante la jueza que no acepta la acusación (Fuente: EFE / Montaje: El Cronista).

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La exembajadora Laura Sarabia no aceptó los tres cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por los hechos relacionados con el polígrafo practicado a Marelbys Meza en enero de 2023. Durante la audiencia realizada este lunes 14 de septiembre, la exfuncionaria respondió ante la jueza que se declaraba inocente y que su defensa ya había definido la estrategia para enfrentar el proceso penal .

La Fiscalía le atribuye los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, todos bajo la modalidad dolosa. Según la hipótesis del ente acusador, Sarabia habría utilizado su posición como entonces jefa del Despacho Presidencial para impulsar actuaciones estatales relacionadas con un supuesto hurto de dinero ocurrido en su vivienda.

¿Qué respondió Laura Sarabia ante los cargos de la Fiscalía?

Después de que la Fiscalía expusiera los hechos y la jueza explicara las alternativas procesales, Sarabia manifestó que había comprendido la imputación y que su decisión ya había sido consultada con sus abogados.

Ante la pregunta directa sobre si aceptaba los delitos atribuidos, la exfuncionaria fue contundente: “No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General”.

Con esta decisión, Sarabia continuará enfrentando el proceso penal sin allanarse a los cargos. Su defensa, encabezada por el exfiscal Mario Iguarán, buscará demostrar que no incurrió en las conductas señaladas por el ente investigador.

La imputación no equivale a una condena. En esta etapa, la Fiscalía presenta su teoría sobre la posible responsabilidad de la investigada, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de controvertirla durante las siguientes fases del proceso.

¿Por qué la Fiscalía imputó a Laura Sarabia por el caso de Marelbys Meza?

La investigación se remonta a enero de 2023, cuando Sarabia reportó la desaparición de una maleta que contenía dinero y documentos en su apartamento de Bogotá.

En ese momento, Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera en la vivienda, quedó vinculada a las actuaciones adelantadas para esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con la Fiscalía, posteriormente fue trasladada a instalaciones oficiales y sometida a un procedimiento de polígrafo con participación de funcionarios y recursos de organismos de seguridad.

Para el ente acusador, Sarabia habría intervenido en la activación de estos procedimientos pese a que no tenía competencia legal para ordenar que se utilizaran mecanismos de inteligencia estatal con el propósito de resolver un asunto de carácter particular.

La Fiscalía sostiene que la entonces jefa del Despacho Presidencial contactó al coronel Carlos Feria, quien estaba al frente de la seguridad presidencial, para solicitar que se realizara la prueba a Meza.

¿De qué delitos acusa la Fiscalía a Laura Sarabia?

La Fiscalía formuló tres cargos contra Laura Sarabia y explicó durante la audiencia cuál es la conducta que atribuye a la exfuncionaria en cada uno.

Abuso de función pública: según la acusación, Sarabia habría utilizado atribuciones que no estaban dentro de sus competencias como jefa del Despacho Presidencial para ordenar actuaciones relacionadas con la investigación del supuesto hurto.

Constreñimiento ilegal agravado: el ente investigador sostiene que la relación laboral entre Sarabia y Meza habría generado una situación de superioridad que permitió ejercer presión sobre la trabajadora para que aceptara someterse al polígrafo.

Peculado por uso: la Fiscalía considera que se habrían empleado equipos, instalaciones y personal del Estado para atender un asunto particular, pese a que esos recursos tenían finalidades institucionales determinadas.

Los tres delitos fueron imputados bajo la modalidad dolosa. Para la Fiscalía, Sarabia conocía los límites de sus funciones y, aun así, habría decidido realizar las actuaciones cuestionadas .

¿Qué pasó con Marelbys Meza y el polígrafo?

El procedimiento contra Marelbys Meza ocurrió después de que se reportara la desaparición de la maleta con dinero. La Fiscalía sostiene que la mujer fue llevada a una instalación oficial vinculada con la Presidencia y que allí se realizó la prueba de polígrafo.

Según la acusación, además de la prueba, se desplegaron actuaciones de seguridad e investigación que habrían ejercido presión sobre Meza. El ente investigador considera que la posición laboral de la mujer frente a Sarabia agravó esa situación, debido a la dependencia económica derivada de su empleo.

El caso posteriormente tomó otra dimensión cuando la Fiscalía investigó la presunta utilización de información falsa para conseguir órdenes de interceptación telefónica contra Meza y otra trabajadora, Fabiola Perea.

Las autoridades establecieron que varios integrantes de la Policía estuvieron involucrados en las actuaciones relacionadas con esas interceptaciones. Algunos de ellos ya recibieron condenas en primera instancia, mientras otros llegaron a acuerdos o beneficios procesales con la Fiscalía.

¿Qué sigue para Laura Sarabia después de no aceptar los cargos?

El proceso contra Laura Sarabia continuará y una de las próximas decisiones estará relacionada con la medida de aseguramiento. En esa audiencia se deberá determinar si existen razones para imponer una medida restrictiva mientras avanza el expediente o si la exfuncionaria permanece en libertad.

La Fiscalía deberá continuar sustentando su teoría del caso y la defensa tendrá la posibilidad de controvertir las pruebas y argumentos presentados por el ente acusador.

Por ahora, Sarabia mantiene su posición de inocencia y decidió no aceptar ninguno de los tres delitos formulados en su contra por los hechos relacionados con Marelbys Meza.

El caso también involucra al coronel Carlos Feria, exjefe de la Casa Militar de la Presidencia, quien ha sido señalado dentro de la investigación y, al igual que Sarabia, ha sostenido que no es responsable de los delitos que se le atribuyen.