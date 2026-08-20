La Fiscalía General de la Nación presentará este jueves 20 de agosto los escritos de acusación contra Ricardo Roa y Juliana Guerrero, quienes enfrentan procesos por diferentes hechos.

Este jueves 20 de agosto será una jornada decisiva para Ricardo Roa y Juliana Guerrero, dos exfuncionarios vinculados al gobierno del expresidente Gustavo Petro que enfrentan investigaciones penales por diferentes hechos. La Fiscalía General de la Nación presentará los escritos de acusación en ambos procesos.

Las diligencias se realizarán durante la mañana, aunque en horarios diferentes. La audiencia de Juliana Guerrero está prevista para las 10:00 a. m. ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá, mientras que la de Ricardo Roa comenzará al mediodía ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá.

Los casos tienen orígenes distintos. Guerrero es investigada por la presunta utilización de títulos académicos irregulares para respaldar su hoja de vida, mientras que Roa enfrenta un proceso relacionado con la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá y una supuesta intervención en decisiones de una empresa vinculada a Ecopetrol.

¿De qué acusan a Juliana Guerrero por los títulos de la Universidad San José?

La Fiscalía sostiene que Juliana Guerrero habría presentado documentos académicos que no cumplían con los requisitos legales para acreditar estudios como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria. Según la investigación, esos documentos habrían sido incorporados a su hoja de vida con el objetivo de cumplir las condiciones para llegar al cargo de viceministra de Juventudes.

La Fiscalía General de la Nación presentará este jueves 20 de agosto los escritos de acusación contra Ricardo Roa y Juliana Guerrero, quienes enfrentan procesos por diferentes hechos.

El caso también involucra a la Fundación Universitaria San José. La institución anuló posteriormente los títulos que le había otorgado a Guerrero, mientras que la investigación fiscal analiza las circunstancias en las que fueron expedidos. Entre los elementos revisados aparecen pagos relacionados con matrículas y derechos de grado, además de la ausencia de requisitos académicos que, según la Fiscalía, debían cumplirse.

¿Por qué investigan a Ricardo Roa por la compra de un apartamento en Bogotá?

El proceso contra Ricardo Roa está relacionado con la adquisición de un apartamento en el sector de Chicó, en Bogotá. La Fiscalía sostiene que el inmueble tenía un valor comercial cercano a los $2.727 millones, pero fue comprado por Roa por unos $1.800 millones, es decir, con una diferencia aproximada de $927 millones.

La investigación también pone el foco en la relación entre Roa y el empresario Juan Mancera, quien habría sido el vendedor del inmueble. Para la Fiscalía, el negocio inmobiliario debe analizarse junto con una presunta intervención de Roa en decisiones relacionadas con un proyecto de regasificación de Hocol, filial de Ecopetrol, que podría haber favorecido intereses vinculados con Mancera. Por estos hechos, el ente acusador le imputó el delito de tráfico de influencias.

¿Qué otros procesos judiciales enfrentan Ricardo Roa y Juliana Guerrero?

Ricardo Roa también está involucrado en una investigación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la cual fue gerente. La Fiscalía sostiene que pudieron existir irregularidades en el reporte y manejo de gastos electorales, incluyendo modificaciones u omisiones en facturas. En mayo de 2026, Roa no aceptó el cargo relacionado con la presunta violación de los topes electorales.

En cuanto a Juliana Guerrero, la Fiscalía también investiga una posible red de gestión de contratos públicos en la que estaría involucrada junto con su hermana, Verónica Guerrero. La hipótesis apunta a un supuesto cobro de dinero a empresarios a cambio de gestionar contratos ante diferentes entidades estatales. Guerrero ha negado haber realizado reuniones con empresarios para ese propósito y aseguró que ya no tenía vínculo contractual con el Gobierno Nacional.