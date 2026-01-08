Una ola de cierres masivos de tiendas en Estados Unidos se profundizará durante 2026. Grandes cadenas minoristas ya confirmaron que bajarán sus persianas en distintos estados como parte de ajustes financieros y cambios en su estrategia comercial.

Supermercados, farmacias, tiendas departamentales y locales especializados apuntan a cerrar sucursales de bajo rendimiento, reducir costos operativos y concentrarse en ubicaciones más rentables, en un contexto de consumo más débil y mayores presiones sobre los márgenes.

¿Cuáles son los estados más afectados por los cierres en 2026?

Los cierres de tiendas en 2026 impactan con mayor fuerza en estados con alta densidad comercial y grandes centros urbanos . Las empresas priorizan recortar locales con menor tráfico y costos fijos elevados.

Hasta el momento, los estados más afectados son California, Nueva York, Texas, Illinois, Georgia, Pensilvania y Nueva Jersey, donde se concentran cierres de supermercados, farmacias y tiendas por departamento. Varias compañías advirtieron que la lista podría ampliarse durante el año .

Lista completa de tiendas que cerrarán en 2026

Las siguientes cadenas confirmaron cierres de locales en 2026 como parte de planes de reestructuración o ajuste a nivel nacional. En la mayoría de los casos, no se detallaron todas las sucursales afectadas: