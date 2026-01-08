En esta noticia
Una ola de cierres masivos de tiendas en Estados Unidos se profundizará durante 2026. Grandes cadenas minoristas ya confirmaron que bajarán sus persianas en distintos estados como parte de ajustes financieros y cambios en su estrategia comercial.
Supermercados, farmacias, tiendas departamentales y locales especializados apuntan a cerrar sucursales de bajo rendimiento, reducir costos operativos y concentrarse en ubicaciones más rentables, en un contexto de consumo más débil y mayores presiones sobre los márgenes.
¿Cuáles son los estados más afectados por los cierres en 2026?
Los cierres de tiendas en 2026 impactan con mayor fuerza en estados con alta densidad comercial y grandes centros urbanos. Las empresas priorizan recortar locales con menor tráfico y costos fijos elevados.
Hasta el momento, los estados más afectados son California, Nueva York, Texas, Illinois, Georgia, Pensilvania y Nueva Jersey, donde se concentran cierres de supermercados, farmacias y tiendas por departamento. Varias compañías advirtieron que la lista podría ampliarse durante el año.
Lista completa de tiendas que cerrarán en 2026
Las siguientes cadenas confirmaron cierres de locales en 2026 como parte de planes de reestructuración o ajuste a nivel nacional. En la mayoría de los casos, no se detallaron todas las sucursales afectadas:
- Carter’s: hasta 100 tiendas cerradas para 2026 por bajo margen.
- Kroger: cierre de 60 supermercados en distintos estados.
- Walgreens: plan para cerrar hasta 1.200 farmacias en tres años.
- Big Lots: más de 340 tiendas cerradas tras declararse en bancarrota.
- Macy’s: cierre de 150 tiendas bajo su plan de reestructuración.
- JCPenney: cierres puntuales confirmados para 2026.
- Saks Off 5th: cierre de nueve tiendas en grandes ciudades.
- Yankee Candle: cierre de 20 tiendas en Estados Unidos y Canadá.
- Orvis: cierre de 31 tiendas antes de principios de 2026.
- REI: cierre de tres locales, incluido uno en Nueva York.
- Foot Locker: cierre de tiendas de bajo desempeño.
- GameStop: cierre de cientos de tiendas en distintos estados.