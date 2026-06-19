Canadá, Australia y Reino Unido prohíben el ingreso al país de extranjeros que hayan atrasado este trámite con su pasaporte.

Miles de viajeros de México deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales al exterior.

Tanto Canadá, Reino Unido y Australia han endurecido los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las nuevas exigencias internacionales.

Todo lo que debes saber para viajar a Canadá, Reino Unido y Australia antes de empacar.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios remarcaron que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje.

Cuál es el trámite que tienen que hacer los viajeres antes de salir del país

El principal requisito es renovar el pasaporte antes que expire o cuando le quede un período muy reducido de vigencia.

Muchos territorios exigen que el documento tenga al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso.

Lo que muchos viajeros no tienen en cuenta acerca de la vigencia del pasaporte antes de salir del país.

Qué restricciones impone Australia

Las personas mexicanas sí necesitan visa para viajar como turistas, incluso en tránsito hacia otro país o como parte de un crucero.

La opción más común para turismo es la Visitor Visa (subclase 600), que permite estadías de hasta tres meses.

El proceso para el trámite de una visa de turista australiana puede tardar hasta seis semanas. Todo el trámite se realiza en línea a través del portal oficial de migraciones australianas.

Cuáles son los requisitos para ingresar a Canadá

El Gobierno de Canadá implementó a partir del 29 de febrero de 2024 nuevos requisitos para los ciudadanos mexicanos que viajan al país.

Ya no basta con tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA): la mayoría de los mexicanos ahora necesita una visa de visitante para ingresar , incluso si solo hacen escala o transitan por territorio canadiense.

Cómo obtener la ETA para entrar al Reino Unido

Solo pueden solicitar la eTA los mexicanos que cumplan con tres requisitos simultáneos:

viajar exclusivamente por vía aérea

planear una estancia menor a seis meses

haber tenido una visa canadiense en los últimos diez años o contar con una visa estadounidense de no inmigrante vigente.

Quienes no cumplan estas condiciones deben tramitar la visa de visitante, cuyo costo es de 100 dólares canadienses, más 85 dólares adicionales por biométricos.

Se solicita en línea vía la app oficial UK ETA, cuesta £10, es válida por 2 años y permite entradas múltiples.

Se requiere:

pasaporte vigente

prueba de alojamiento

fondos suficientes

boleto de regreso

no se puede trabajar en condición de turista.

Reino Unido: turismo permitido, pero ahora con ETA obligatoria

Los mexicanos no necesitan visa para visitar el Reino Unido como turistas, pero sí un nuevo permiso electrónico.

Las personas mexicanas que viajen al Reino Unido como visitantes deben contar con una ETA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La solicitud debe realizarse con el mismo pasaporte con el que se viajará, a través de la aplicación oficial UK ETA, y se recomienda solicitarla con al menos tres días hábiles de anticipación.

Las personas que no cuenten con una ETA válida no podrán abordar el vuelo o transporte hacia el Reino Unido.

La estancia máxima permitida para turismo, visita a familiares o negocios de corta duración es de seis meses, según informa la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en su Guía del Viajero.