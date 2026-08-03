En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor garantiza el derecho de los individuos a obtener la devolución del dinero entregado como depósito por envases o empaques. Esta disposición es aplicable a tiendas, supermercados y cualquier establecimiento que implemente este cargo al vender productos que sean retornables.

El artículo 11 de la legislación estipula de forma explícita que “el consumidor que, al adquirir un bien, haya entregado una cantidad como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar, en el momento de su devolución, la suma íntegra que haya pagado por dicho concepto”.

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El artículo 12 exige la entrega de comprobantes de compra

La legislación también establece que todos los proveedores deben entregar un comprobante de la operación realizada. Este documento posibilita al consumidor acreditar pagos, depósitos y cualquier monto relacionado con la compra de productos o servicios.

El artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor indica que el proveedor tiene la obligación de entregar “factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada”. Este documento puede ser clave para reclamar devoluciones.

Sanciones para las tiendas que incumplen las devoluciones

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) está facultada para proceder con sanciones económicas hacia aquellos negocios que se resistan a restituir la totalidad del depósito correspondiente a envases o empaques.

Es imperativo que las empresas mantengan prácticas comerciales transparentes y éticas, evitando la aplicación de precios o promociones engañosas. Las violaciones a esta normativa podrían resultar en medidas severas por parte de la autoridad pertinente.

La transparencia en la información comercial es fundamental para fomentar la confianza del consumidor.

Las sanciones sirven como un mecanismo de disuasión contra prácticas desleales.

Las multas se determinan en función de la gravedad de la infracción y de la capacidad económica del proveedor responsable.

De acuerdo con la información proporcionada por especialistas legales, así como los criterios establecidos por Profeco, las sanciones por el incumplimiento del artículo 11 pueden comenzar desde 380 pesos y, de acuerdo con la gravedad de la sanción, sobrepasar el millón de pesos.

Adicionalmente, en caso de que el proveedor ignore las órdenes de la autoridad competente, se podrían imponer multas diarias acumulativas hasta que se subsane la falta detectada.