Las autoridades de Protección Ambiental de Cuautla han comenzado a implementar medidas efectivas en contra de quienes generan ruidos molestos. La normativa establece que, si no se disminuye el volumen tras recibir una solicitud, se enfrentará a una multa que puede ascender a 35,000 pesos, independientemente de si se trata de un particular o de un negocio.

Lo que anteriormente constituía una simple queja vecinal ha evolucionado a un procedimiento oficial. Este procedimiento incluye inspecciones, notificaciones y sanciones que están siendo implementadas en la ciudad.

Se realizarán visitas puerta a puerta en casas y negocios: penalizarán con multas a quienes generen ruidos incómodos y no cumplan esta regla (foto: archivo).

Sin previo aviso: así es la visita de los inspectores tras una denuncia

El procedimiento se inicia cuando un ciudadano presenta la denuncia ante la Dirección de Protección Ambiental del municipio correspondiente. Es suficiente con proporcionar el nombre y la dirección del infractor para que las autoridades activen el protocolo. Tras recibir el informe, los inspectores se desplazan de inmediato al sitio señalado, ya sea una residencia privada o un establecimiento comercial y realizan la notificación formal al responsable.

La primera visita se considera una advertencia. El infractor recibe la indicación de disminuir el ruido, ofreciendo así la posibilidad de corregir sin implicaciones económicas de manera inmediata. Sin embargo, si se ignora esta medida, la subsiguiente respuesta no será una advertencia: se procederá a imponer una multa.

El rango de la sanción oscila entre 17,000 y 35,000 pesos, siendo el monto final determinado por la severidad de la infracción y la posible reincidencia del infractor. Es importante destacar que la multa es aplicable de la misma forma para una celebración en un hogar particular que para un bar, una taquería con música excesiva o cualquier otro establecimiento que supere los niveles permitidos.

La condición de ser propietario o arrendatario no altera la sanción: el responsable del ruido es quien asume la culpa correspondiente.

55 decibeles de día y 50 de noche: un límite poco conocido que ya acarrea consecuencias

La NOM-081-SEMARNAT-1994, promulgada por el gobierno federal, define de manera precisa el umbral de ruido que se considera inaceptable. Esta normativa, que fundamenta las sanciones aplicables, no es de reciente creación ni fue establecida por el municipio.

En las áreas residenciales, el límite permitido es de 55 decibeles durante el horario diurno y de 50 decibeles en horario nocturno. Exceder este nivel de forma habitual se considera una infracción ambiental, lo cual otorga a los municipios la autoridad para sancionar a los infractores.

El cambio actual se centra en la implementación de la normativa. Anteriormente, muchos residentes que se encontraban en situaciones de incomodidad desconocían que existía un mecanismo formal para presentar quejas o creían que sus denuncias no tendrían impacto. Las autoridades municipales subrayan la existencia de un sistema efectivo, donde la denuncia ciudadana constituye un componente crucial para iniciar el proceso; sin ella, los inspectores no pueden actuar de manera independiente.

Quien identifique a un vecino o un establecimiento que esté infringiendo la norma solo tendrá que acudir a la Dirección de Protección Ambiental, proporcionando el nombre y la dirección del infractor para que se inicie de inmediato el procedimiento correspondiente.

La OMS lo sitúa en segundo lugar: el ruido daña tu salud más de lo que crees

La exposición prolongada a niveles elevados de ruido, especialmente en horas nocturnas, produce efectos que trascienden el mero insomnio. El organismo humano percibe el ruido durante la noche como una amenaza y, como respuesta, libera hormonas del estrés, incluso mientras duerme. A largo plazo, esto puede incrementar la presión arterial, elevar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y afectar adversamente la salud mental. En entornos urbanos, donde el ruido persiste, estos efectos se acumulan de manera silenciosa con el tiempo.

Detrás de estas multas se encuentra un tema que va más allá de una simple disconformidad entre vecinos. La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación acústica como el segundo factor ambiental más perjudicial para la salud humana a nivel global, solo superado por la contaminación del aire. Esta categorización no es insignificante y sus repercusiones son igualmente significativas.