Industrias Peñoles informó que Juan Francisco Beckmann Vidal, presidente de Becle, la empresa dueña de José Cuervo y Casa Cuervo, presentó su renuncia como integrante del Consejo de Administración de la minera, poniendo fin a una participación de 17 años en el órgano de gobierno de una de las principales empresas de Grupo Bal.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía controlada por la familia Baillères agradeció la trayectoria del empresario, cabeza de la familia Beckmann, por su contribución al desarrollo y gobierno corporativo de la empresa.

“La emisora expresa su más amplio agradecimiento por sus 17 años de valiosa contribución, compromiso y liderazgo durante los cuales formó parte del Consejo de Administración”, señaló Industrias Peñoles.

La minera no dio a conocer quién sustituirá a Juan Francisco Beckmann Vidal dentro del Consejo de Administración.

De acuerdo con información de MarketScreener, el órgano de gobierno de Industrias Peñoles mantiene entre sus integrantes a José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de FEMSA; Jaime Lomelín Guillén, quien también participa en otras empresas de Grupo Bal, como Palacio de Hierro y Profuturo; además de Eduardo Cepeda Fernández, Tomás Lozano Molina y Juan Pablo Baillères Gual.

Además de encabezar Becle, Juan Francisco Beckmann Vidal preside Casa Cuervo y José Cuervo, subsidiarias de la mayor productora de tequila del mundo por volumen. El empresario también forma parte de los consejos de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).