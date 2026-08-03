La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.34 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 3 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.23% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.37 pesos y un mínimo de 12.37 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización retrocedió -0.20% en la última semana y acumula -6.11% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo bajista: tras un inicio al alza, encadenó tres retrocesos, luego registró un breve repunte de dos jornadas y concluyó con cuatro caídas consecutivas, acumulando una pérdida neta en el período.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, que se sitúa en 4.57%, es menor que su volatilidad anual de 6.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días. Con un cambio de -1 positivo, esto indica que la moneda ha ganado valor de manera constante, reflejando un fortalecimiento en su posición frente a otras divisas.

Este comportamiento sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia el Dólar canadiense y podría estar influenciado por factores económicos favorables en el país, como el crecimiento en sectores clave o políticas monetarias eficaces.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.